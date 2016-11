Matías Almeyda tiene duda con “Chapo” Sánchez

No sabe si ante Necaxa usará al defensa, que apenas se ha recuperado de una lesión

GUADALAJARA, JALISCO (16/NOV/2016).- Es cierto que ya trabaja con el equipo, no ha tenido problemas para terminar los entrenamientos, pero el técnico Matías Almeyda, todavía no sabe si utilizar o no a Jesús Sánchez ante el Necaxa, ya que el problema muscular que tuvo es de los más traicioneros y podría recaer.

“Jesús entrenó bien, definiré estos días si lo utilizo este partido o no. El plantel está bien, necesito de todos y bueno, esperemos terminar de la mejor manera este sábado con buenas perspectivas para la liguilla”.

Almeyda tiene opciones para cubrir el lateral de la derecha como Carlos Villanueva, quien ha estado trabajando duro con el equipo en espera de una oportunidad y todo parece indicar que le llegará el sábado ante el Necaxa.

El cotejo del sábado es vital, ganar es la única opción que tiene Chivas para mantener el cuarto lugar general. Así estarían logrando uno de los objetivos trazados: calificar entre los primeros cuatro lugares del campeonato, y el chiverío quiere hacerlo con su equipo siendo contundente ante el arco rival.

“Hay una sola respuesta y es ganar. Tratando de seguir incrementando nuestro juego, la Liguilla pasada estuvimos muy cerca, pero el futbol se gana haciendo goles; no pudimos hacer un gol más y quedamos eliminados. Tenemos esta nueva Liguilla y trataremos de terminar de la mejor manera el sábado, para ver qué rival nos toca y arrancar esa fiesta espectacular”.

Uno de los puntos positivos que ve el técnico rojiblanco en su plantilla, es que la humildad siempre está presente, no hay egos en la plantilla, todos trabajan para un mismo fin y eso tiene mucho peso al momento de ir por un objetivo claro, como un título.“Se evalúan muchas cosas, cómo se ha jerarquizado este equipo. Hasta hace tres meses la gente decía que era el peor equipo de la historia y hoy es uno de los candidatos. Hay muchos cambios, mantenemos los pies en la tierra y sabemos que nuestro equipo sigue creciendo”.

Le da consejo a Luis Márquez

El pastor rojiblanco le ha puesto mucha atención a Luis Márquez, jugador zurdo de los llamados “diferentes” en el balompié, ya que es habilidoso. Le ha dicho al jugador que si se aplica, pronto estará trabajando con el primer equipo, pero para eso debe cumplir con ciertas reglas.“Lo principal, lo veo gordo, hace seis meses hablé con él y ahí entra la parte de trabajo en conjunto que se hace en Chivas. Él sabe que debe bajar de peso para considerarlo en una pretemporada, después que haya sido el mejor jugador en este mini torneo me pone contento por él, por Chivas pero los que realmente quieren jugar en primera deben cumplir un montón de requisitos”.

Almeyda está molesto con Márquez porque el jugador no cuida su alimentación. El técnico afirma que si no cambia en ese aspecto, jamás estará en el primer equipo de Chivas.

“Debe dejar de comer taquitos. Hay un sistema de nutrición que se debe cumplir; él va a tener chace si baja dos kilos. En seis meses bajó 700 gramos y es un jugador que tiene futuro, tiene 20 años y yo me detengo porque jugó un gran torneo, la información es buena, pero el objetivo él sabe cuál es”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ