Andrea Pirlo deseó jugar en España

El italiano asegura que quiso jugar para el Real Madrid o el Barcelona

MADRID, ESPAÑA (16/NOV/2016).- El mediocampista italiano Andrea Pirlo, quien milita en el club New York City de la Major League Soccer (MLS), aseguró que en otro tiempo le hubiera gustado jugar en el balompié español para defender la camiseta del Real Madrid o del Barcelona.



"Aún tengo una espina en el costado por no haber jugado para Real Madrid o Barcelona, porque llegar ahí es un sueño para cualquier futbolista", aseveró el ex elemento de la Juventus a un diario local.



Durante su estancia en el futbol italiano Pirlo consiguió varios títulos de Liga y Copa con Juventus y Milán, respectivamente. Además, con el club "rossoneri" logró coronarse dos veces en la Champions League, esto durante las ediciones de 2003 y 2007.



A pesar de ello, el centrocampista transalpino aseguró que después de conseguir el título de la Copa del Mundo Alemania 2006 tuvo la oportunidad de llegar a las filas del Real Madrid.



"En ese entonces Fabio Capello estaba ahí y había mucho rumores circulando. Milán no me dejó ir y me dieron un nuevo contrato. Es desafortunado que no me dejaran ir", expresó.



Por su parte en 2010 el entonces entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, buscó hacerse de los servicios del mediocampista, sin embargo Milán rechazó de nuevo la oferta.



"¿Cómo no habría querido jugar ahí? Guardiola me quería en su equipo", recordó.



Luego de festejar cuatro títulos consecutivos de la Serie A con Juventus, Pirlo llegó al futbol de Estados Unidos en 2015, donde probablemente dará fin a su ilustre carrera, en la cual quedó pendiente verlo enfundado con alguna de las camisetas del balompié ibérico.