Critican a Néstor Pékerman tras derrota de Colombia

El técnico de la Selección, blanco de comentarios por el mal partido del equipo

BOGOTÁ, COLOMBIA (16/NOV/2016).- El técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pékerman, recibió hoy una "lluvia de críticas" por su responsabilidad en la derrota 3-0 frente Argentina, que lo ubicó de sexto en la tabla de las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018.



Para la mayoría de la crónica deportiva colombiana, ''El profesor'' Pékerman se equivocó al hacer siete cambios para enfrentar a Argentina, con jugadores de poca experiencia y bajo nivel futbolístico en sus respectivos clubes.



El salir a jugador esperando a Argentina, pareció ser una buena alternativa, pero se desmoronó con el golazo de Lionel Messi de tiro libre, que lo puso a un costado del arco e imposible de alcanzar por el portero David Ospina.



Uno de los cuestionamientos a Pékerman, fue la improvisación que hizo con Éder Álvarez Balanta, al ponerlo en la defensa como lateral, un lugar donde nunca había jugado.



En el medio campo optó por la alternativa del juvenil Wilmar Barrios y dejó en el banco a Abel Aguilar, uno de los mejores en los dos últimos juegos de Colombia en esta eliminatoria.



Lo mejor de Colombia, hasta el juego con Argentina, era su defensa y en el partido contra Argentina y sintió la ausencia de los centrales Yerry Mina y Jeison Murillo, que por lesión y acumulación de amarilla, respectivamente, no fueron alineados.



El equipo de Pékerman, careció de generación de juego en el medio campo, con un James Rodríguez que demostró que pasa por un bajo nivel futbolístico y un Radamel Falcao que lucho y lucho, pero no logró anotar en las dos únicas oportunidades clara que tuvo durante el tiempo que estuvo en la cancha.



A pesar de esta derrota, Colombia sigue viva en las eliminatorias y deberá sacar por lo menos 11 puntos en los partidos que restan de las eliminatorias en el 2017, cuando deberá enfrentar a Brasil, Bolivia, Venezuela, Paraguay y Perú.



Pero si Pékerman no selecciona bien a sus jugadores para lograr una mejor generación de juego en el medio campo, refuerza la defensa y escoger a los delanteros que mejor estén en sus equipos, difícilmente Colombia llegará al Mundial de Rusia 2018.