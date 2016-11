Messi anuncia que la Selección de Argentina no hablará con la prensa

Esto después de que un periodista acusara a Lavezzi de consumir mariguana

BUENOS AIRES, ARGENTINA (15/NOV/2016).- Lionel Messi anunció este martes que los jugadores de la selección de Argentina dejarán de hablar con la prensa local por las críticas recibidas y porque un periodista acusó al delantero Ezequiel Lavezzi de consumir mariguana en la concentración, antes del partido contra Colombia.

"Preferimos dar la cara antes de mandar un comunicado. Estamos acá para comunicarles que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa", dijo hoy Messi, acompañado por sus 25 compañeros.



"Recibimos muchas acusaciones, muchas faltas de respeto y nunca dijimos nada. La acusación que le hicieron al 'Pocho' (Lavezzi) es muy grave. Si no salimos a decir nada se cree que es así, mucha gente cree todo lo que se dice. Lamentamos mucho que tenga que ser así pero no nos queda otra", agregó.

Lavezzi anunció hoy a través de su cuenta de Twitter que emprenderá acciones legales contra un periodista que en las últimas horas afirmó que había consumido mariguana en plena concentración del seleccionado.

"Sabemos que hay muchos de ustedes que no están en ese juego de faltarnos el respeto. Podemos perder o ganar, podés opinar de lo que hacemos adentro de la cancha, pero meterse en la vida personal de uno y hacer estas acusaciones es muy grave", sostuvo Messi.

"Nos van a seguir matando, van a seguir diciendo un millón de cosas como vienen diciendo, pero no vamos a ser partícipes de eso", concluyó, tras la goleada por 3-0 a Colombia con un golazo de Messi y dos asistencias suyas a Lucas Pratto y Ángel Di María.