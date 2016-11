México da otra cara

En un juego poco brillante y de escaso futbol, el Tri sacó el empate sin goles frente a Panamá, en partido correspondiente a la Fecha Dos del Hexagonal Final de la Concacaf

PANAMÁ, PANAMÁ (16/NOV/2016).- Quizá México requiere de jugar en Columbus, o quizá es que necesita que el rival se llame Estados Unidos en esta eliminatoria.

El caso es que el Tri volvió a ser ese equipo anodino que ha mostrado bajo el mandato de Juan Carlos, y negoció un incoloro empate 0-0 en su visita a Panamá.

Ante un Estadio Rommel Fernández lleno, el equipo nacional hizo un partido muy lejano al del viernes anterior, con lo que sacó una igualada que lo deja con buen botín tras dos partidos de visita en el Hexagonal Final de Concacaf.

México llegó a cuatro puntos en la segunda ronda de la eliminatoria para quedar en el segundo puesto del Hexagonal, detrás del líder Costa Rica que tiene seis unidades, empatado con Panamá y una unidad por encima de Honduras, que ganó en casa a Trinidad y Tobago.



De héroe a villano

Juan Carlos Osorio no se aguantó las ganas de mantener su famosa rotación, pese a que había condiciones previas para hacer modificaciones.

El colombiano no sólo mandó a Néstor Araujo a jugar de zaguero central para que Rafa Márquez se mantuviera de volante en lugar del lesionado Andrés Guardado; ni sólo puso a Marco Fabián en lugar del ausente Carlos Vela.

El colombiano también decidió mover su esquema con la aparición de Jonathan dos Santos en lugar de Héctor Herrera, y puso en ataque a Raúl Jiménez para acompañar al “Chicharito”, amén del cambio en la portería donde jugó Guillermo Ochoa en perjuicio de Alfredo Talavera.

Cinco modificaciones fueron demasiado de un partido a otro, además del cambio en el esquema al tener que ajustar con la presencia de Fabián y Jiménez.

Entre lo poco que se conocen los que jugaron anoche, el planteamiento del local que moría de miedo con un equipo lleno de recuperadores y sólo un atacante, Blas Pérez; y la actitud pasiva del equipo mexicano que nunca intentó imponer la calidad de sus futbolistas, el primer tiempo transcurrió entre faltas que cortaban el ritmo y nulas llegadas a las porterías.

México no tenía ni la intensidad, ni las intenciones, y mucho menos el futbol que mostró en Columbus, ante un rival que lo estudió mejor, pero que era más limitado que Estados Unidos.

Al azar

En el complemento, Osorio entendió que con los futbolistas que puso en el arranque del juego no tendría sorpresa, por lo que recurrió a Hirving Lozano para intentar algo diferente.

De entrada, el “Chucky” intentó tomar la pelota por la banda y comenzar a desbordar rivales. El técnico rival mandó doble marcación sobre el atacante del Pachuca y lo de Hirving quedó sólo en buenas intenciones.

El equipo mexicano permaneció nublado, sin idea y sin intensidad en una cancha complicada por la pertinaz lluvia durante los 90 minutos, por lo que lo más brillante del juego fue una chilena que Luis Tejada se tiró en el área mexicana.

El local nunca aspiró de manera congruente al triunfo, hizo un partido donde sólo controló a los mexicanos y sobre el minuto 75 el empate estaba negociado entre ambas escuadras.

El Tri comenzó su camino a Rusia 2018 con cuatro de seis puntos disputados, todavía sin pisar la cancha del Estadio Azteca.

Osorio cierra el año con buenas cuentas y un fantasma que se empieza a diluir.

ASPECTOS TÁCTICOS

Rotación atrás

En el arco Juan Carlos Osorio confirmó la presencia de Guillermo Ochoa en lugar del nervioso Alfredo Talavera, y en la zaga el colombiano incluyó a Néstor Araujo como zaguero central, para acompañar a Héctor Moreno. Con esto, Diego Reyes se mantuvo como lateral derecho.

Rotación en medio

En el medio campo Osorio mantuvo a Rafa Márquez como volante de contención, pero ahora decidió acompañarlo por Jonathan dos Santos, en perjuicio de Héctor Herrera, quien se quedó en la banca. Además, también apareció Marco Fabián en el medio campo, tratando de hacer conexión con Giovanni.

Rotación arriba

En el ataque, Osorio decidió que Javier Hernández fuera acompañado por Raúl Jiménez. La idea del colombiano era que llovieran centros al área con el par de centros delanteros, aprovechando el buen toque de balón del medio campo con Fabián, Márquez y los hermanos Dos Santos. La pelota, en el primer tiempo, nunca llegó al área.

Sin ideas

México no tuvo generación de futbol durante 90 minutos. Fabián (foto) y Giovanni se la pasaron aislados, sin opción de encontrarse ante un medio campo lleno de panameños, mientras que Jonathan y Rafa se dedicaron a emparejar la sobrepoblación de canaleros en la zona de creación y recuperación.

LA FIGURA

Juan Carlos Osorio (DT de México)

El colombiano no sólo no respetó a los hombres que hicieron bien el trabajo en Columbus, sino que hizo un planteamiento distinto y el equipo se notó confundido y sin respuestas ante un rival que no propuso nada.