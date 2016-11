Ron Dennis deja presidencia de la escudería McLaren

Destituyen a uno de los hombres más importantes de la Fórmula Uno actual

GUADALAJARA, JALISCO (15/NOV/2016).- Uno de los nombres más importantes dentro de la Fórmula Uno actual, Ron Dennis, ha sido destituido como presidente de la escudería McLaren según informaron medios internacionales la mañana de este martes.

Dennis ha formado parte de la escudería británica desde 1980 y es dueño del 25% de las acciones del grupo McLaren, sin embargo, luego de por lo menos tres años de fracasos, los accionistas han decidido no renovar su contrato.

En un comunicado enviado por el propio Dennis se puede leer: "Estoy decepcionado de que los representantes de TAG y Mumtalakat, así como otros accionistas en McLaren, hayan presionado para esta decisión de ponerme en licencia a pesar de las fuertes advertencias del resto de los directivos de las posibles consecuencias de sus acciones en el negocio. Las bases en las que construyeron esto son completamente falsas; mi estilo de dirección es el mismo que he tenido siempre y es el que le ha permitido a esta escudería convertirse en un grupo automotriz y tecnológico que ha ganado 20 campeonatos de Fórmula Uno y ha crecido hasta obtener hasta 850 millones de libras por año. Durante este tiempo he trabajado de cerca con una serie de talentosos colegas para permitir a McLaren mantenerse al frente de la tecnología y con ellos estaré eternamente agradecido. Me ha quedado claro, durante este proceso que ni TAG ni Mumtalakat comparten mi visión para McLaren y su potencial de crecimiento pero, mi mayor preocupación es el negocio que he construido y sus más de tres mil 500 empleados. Seguiré usando mi estatus de accionista en ambas compañías y mi asiento en la mesa directiva para proteger los intereses o el valor de McLaren para seguir moldeando su futuro. Además intentaré desarrollar más tecnología e invertir en eso cuando mi contrato con McLaren expire. Esto va a capitalizarse con mi experiencia, mis recursos financieros y las oportunidades externas que se me han ofrecido en años recientes pero que no he podido aceptar debido a mi compromiso actual".

Bajo la tutela de Ron Dennis, McLaren logró 10 campeonatos de pilotos, el primero con Niki Lauda en 1984. El último fue con el actual campeón del mundo, Lewis Hamilton en 2008. A estos triunfos se agregan los siete campeonatos de constructores.

Fue justamente Dennis quien le dio su primera oportunidad a Hamilton, actualmente piloto de Mercedes, y apoyó su desarrollo profesional.

EL INFORMADOR/ PATRICIA GALLARDO