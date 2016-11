Premios de la FIFA entran en última fase de votación

Buscan seleccionar y condecorar a lo más destacado del futbol mundial

ZÚRICH, SUIZA (15/NOV/2016).- La votación para elegir a los ganadores de los premios ''The Best'' a lo más destacado del futbol mundial en 2016 entró en su última fase, pues sólo queda una semana para que termine el proceso de recepción de sufragios, en el que ya se han emitido más de 400 mil.



Aficionados de todo el mundo han presentado su voto y alrededor de 200 federaciones miembro de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), representadas por sus capitanes y directores técnicos, también se sumaron a la elección.



La medianoche del martes 22 de noviembre serán contados los últimos votos para otorgar el premio ''The Best'' en la categoría de jugador y entrenador para ambas ramas.



De esta forma el conteo final será de cinco puntos para la primera opción elegida, tres para la segunda y un punto para la tercera.



Los simpatizantes que aún no hayan participado y deseen emitir su voto deberán inscribirse como miembros del Club FIFA en la página oficial del organismo.



Para el premio Puskas al mejor gol del año las votaciones están por abrirse, además de que los electores tendrán la oportunidad de ganar una entrada a la ceremonia mediante una serie de concursos en la página oficial de la FIFA en la red social Facebook.