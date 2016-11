Andy Murray se estrena con victoria

El británico gana su primer duelo como número uno del mundo ante el croata Marin Cilic en su aparición en la Copa Masters de la ATP en Londres

LONDRES, INGLATERRA (15/NOV/2016).- Andy Murray ingresó a la cancha por vez primera como número uno del ranking. Luego, echó manos a la obra para permanecer en ese sitio.

El británico enfrentó algunos problemas durante buena parte de su primer encuentro en la Copa Masters de la ATP, pero terminó doblegando ayer 6-3, 6-2 al croata Marin Cilic en la O2 Arena de Londres.

“Evidentemente fue bonito jugar en este estadio con un público que te apoya así. Eso definitivamente ayuda”, dijo Murray. “Después de largos meses, es bueno saber que voy a terminar el año jugando en este ambiente”.

Murray ascendió al primer puesto del escalafón la semana pasada, desbancando a Novak Djokovic. Pero está por verse cuál de los dos termina el año en el sitio de honor. Todo podría decidirse el domingo, si es que Murray y el serbio chocan en la Final.

Pero la clasificación mundial no parece preocupar mucho a Murray.

“En los últimos días, no he pensado mucho en eso”, aseveró. “Esto no cambia mucho para mí”.

En el primer set ante Cilic, Murray tuvo problemas para ganar los games con su saque. Sin embargo, terminó salvándose de cuatro de cinco break points.

A cambio, convirtió cuatro de cinco puntos para quiebre que tuvo a favor.

Tras su victoria ante Cilic, Murray dijo que apenas ha hablado con su equipo, y especialmente con su entrenador, el estadounidense de origen checo Ivan Lendl, sobre el puesto de número uno.

“No he hablado sobre el número uno con mi equipo desde que regresé al Reino Unido, quizás una vez el jueves”, señaló Murray, restando importancia a lo que se juega esta semana en Londres.

Murray acumula 20 victorias consecutivas, gracias a sus títulos en Beijing, Shanghái, Viena y París-Bercy. Y la de ayer le coloca igualado con el japonés Kei Nishikori, en el primer puesto del grupo John McEnroe, con un triunfo, dos sets ganados, doce juegos a favor y solo cinco en contra.

“Ha sido uno de los mejores partidos que he jugado aquí durante años. Quiero seguir así hasta el final. Gracias por la increíble atmósfera que crearon”, dijo sobre el público. “Lo agradezco. Seguiré trabajando duro y espero que lo disfruten. Cuando uno empieza a ganar partidos, ganas en confianza. En los break points estuve mucho más sólido”, añadió.

Cilic por su parte, se decantó sobre el jugador escocés como favorito para acabar el año en el primer puesto de la ATP. “Creo que Andy está un poquito más motivado y quiere estar ahí durante un tiempo”, dijo. “Está jugando bien. Y todo eso le da una gran motivación y confianza al entrar en los partidos. Cuando ganas muchos es más fácil prepararse y elevar el nivel de tu tenis”, comentó el croata.