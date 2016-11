Chivas tuvo a dos Charros como espectadores

Amadeo Zazueta y Edson García estuvieron presentes en el entrenamiento en Verde Valle

GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2016).- Mientras el entrenamiento de Chivas se desarrollaba, dos jugadores de los Charros de Jalisco, Amadeo Zazueta y Edson García, tomaban lugar en una de las carpas que hay en Verde Valle.



Estuvieron atentos los dos jugadores de los Charros, aprovecharon para tomarse la foto con la plantilla, al tiempo que aprovecharon para desearle suerte al técnico Matías Almeyda, en la Liguilla que comenzará la semana que entra.



Desde la semana pasada los dos elementos de Charros hicieron los trámites correspondientes para tener acceso a los trabajos del primer equipo y al final salieron contentos por el trato recibido.



"Chapo" no va



En el entrenamiento de vespertino que realizó Chivas, no se observó a Jesús Sánchez, quien sigue en rehabilitación por un problema muscular y no le alcanzará el tiempo para llegar al cotejo del sábado, ante el Necaxa, último encuentro del torneo regular.



Ángel Zaldívar estuvo en Verde Valle, no trabajó con el equipo porque no tiene permiso del especialista, le faltan unos días más para poder entrenar en cancha.



"Pelado" escucha

Al final de la práctica, el técnico Almeyda charló con Jair Pereira y Carlos Salcido. El intercambio de opiniones duró diez minutos y los tres personajes estuvieron participando.



Cabe señalar que para el encuentro del sábado, Salcido, Edwin Hernández, "Chapo" Sánchez y "Chelo" Zaldívar no estarán. Por el de Ocotlán, Pereira entrará al quite, por "Aris" Miguel Ponce, pero como lateral de la derecha existe la duda.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ