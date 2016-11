Chivas requiere muchos tiros para hacer un gol

El Rebaño está entre los mejores equipos pero no ha podido solucionar la contundencia ante el marco rival

GUADALAJARA, JALISCO (14/NOV/2016).- El Guadalajara está entre los mejores equipos del campeonato en varios departamentos, como en posesión de balón, pases efectivos, dinámica, de los que más desgaste físico tiene y es de los que menos falla en esto, pero sus números no se reflejan en puntos por un problema grave que no ha podido solucionar el plantel en general, la contundencia ante el marco rival. Es urgente una mejoría en este departamento.



Chivas requiere de mucha llegada al arco y que terminen con disparo, porque según los números oficiales que tiene la Federación Mexicana de Futbol, los tapatíos hacen un gol cada 12.9 disparos al marco, aspecto que deben mejorar de inmediato para aspirar a lograr algo importante.



Dentro de los primeros ocho que están en este momento calificados a la Liguilla, Chivas es el peor y de nada le sirve llegar con facilidad al arco contrario, ser de los conjuntos más rápidos, si al final no obtiene lo que tanto busca, goles.



Por ejemplo, Necaxa es de los conjuntos que llega poco al arco contrario, pero es junto al Pachuca, los que mejor contundencia muestran. Los de Alfonso Sosa marcan un gol cada 7.7 disparos al arco, mientras los tuzos lo logran cada 7.4 envíos.



Los rojiblancos son el segundo equipo con más posesión de balón durante los partidos, ya que de 90 minutos efectivos, registra 29 minutos. El primer lugar en este departamento, es el equipo que dirige Ricardo Ferreti, con 30 exactos por cotejo.



De los ocho que están en este momento dentro de la clasificación general del campeonato, el que menos posesión de balón tiene es el Necaxa de Sosa, con apenas un 23 minutos por encuentro, pero el peor de la Liga MX es el Veracruz, que apenas rebasa los 21 minutos por cotejo.



Así está Chivas en algunos departamentos en la Liga MX, según números oficiales de la Federación Mexicana de Futbol, del uno al ocho como están en la tabla general:

Equipo Remates en el torneo Efectivos al arco Desviados del arco Tijuana 207 91 116 Pachuca 243 90 153 Tigres 215 90 125 Chivas 258 102 156 América 207 93 114 Necaxa 177 79 98 Pumas 243 96 147 Toluca 229 86 143



Promedio de remates a gol

Equipo ¿Cuántos tiros necesitan para anotar un gol? Tijuana 8.6 Pachuca 7.4 Tigres 10.2 Chivas 12.9 América 8 Necaxa 7.7 Pumas 9.7 Toluca 10.9



Pases en el torneo

Equipo Pases completos Pases incompletos Totales Tijuana 5,084 1,886 6,970 Pachuca 5,480 1,624 7,104 Tigres 6,785 1,684 8,469 Chivas 6,417 1,618 8,035 América 6,247 1,844 8,091 Necaxa 4,711 1,814 6,525 Pumas 4,841 1,897 6,738 Toluca 5,082 1,884 7,686





EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ