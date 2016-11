Nadal buscará ser el tenista número uno en 2017

El español asegura que el próximo año regresará con el ánimo renovado

MADRID, ESPAÑA (14/NOV/2016).- El tenista español Rafael Nadal aseguró que pese a haber tenido una mala temporada en este año, para 2017 regresará con el ánimo renovado y buscará ser líder de la clasificación mundial en la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).



"Estaba bien preparado (para 2016), habría podido ser un buen año. El hecho de que no haya ido bien, no dejaré de seguir trabajando. La campaña que viene lucharé por lo importante", señaló en entrevista para una revista local.



Con la mira puesta en volver a alcanzar el primer lugar del ranking, mismo al que llegó en 2008, Nadal considera que la edad no es un impedimento, ya que a sus 30 años aún se siente con el nivel adecuado para pelear con los mejores exponentes del orbe.



"Tengo la pasión por el tenis y la ilusión que necesito para conseguirlo", indicó sobre el récord de su amigo André Agassi, quien continúa como el jugador de mayor edad en conseguir el puesto número uno del mundo con 33 años.



Por otro lado, el mallorquín destacó las cualidades deportivas del suizo Roger Federer, con quien ha tenido una de las rivalidades con mayor historia dentro del deporte "blanco", y de quien además desearía tener algunas características sobre la cancha.



"Evidentemente me habría gustado tener algunas cualidades de otros jugadores, y de Roger también, por supuesto, pero son muchos los talentos que cuentan; debes entrar en la pista con la actitud adecuada, necesitas tener la fuerza suficiente. Son capacidades que a otros jugadores también les gustaría tener", agregó.