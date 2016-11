'Riesgosas', eliminatorias de UEFA: Thomas Muller

''Partidos como el de San Marino no tienen nada que ver con el futbol profesional'', dice el delantero

LONDRES, INGLATERRA (14/NOV/2016).- El delantero de la Selección de Alemania, Thomas Muller, considera que los partidos clasificatorios a la Copa del Mundo Rusia 2018 de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA), son un "riesgo innecesario" para los jugadores.



Las declaraciones del jugador de Bayern Múnich vienen precedidas de la goleada escandalosa de Alemania a San Marino por marcador de 8-0, perteneciente a la fecha cuatro de las eliminatorias europeas a Rusia 2018.



"No entiendo el sentido de partidos como éste, menos aún con un calendario tan apretado. Partidos como el de San Marino no tienen nada que ver con el futbol profesional. Me pregunto si estos no son duelos que llevan a riesgos innecesarios", declaró Muller, al diario inglés "Daily Mail".



Alemania marcha en la primera posición del grupo C de la eliminatoria mundialista de la UEFA con 12 unidades, y no ha tenido problemas para pasar por encima de sus rivales del sector. Hasta el momento registra cuatro victorias, con 16 goles a favor y cero en contra.



Durante las últimas concentraciones de los seleccionados europeos para duelos eliminatorios, hay lesiones de jugadores como los franceses Antoine Griezmann y Kingsley Cóman, además del español Diego Costa, por lo que las palabras de Muller toman relevancia, sobre todo para los clubes europeos que necesitan de estos jugadores para competir en sus respectivas ligas locales.