Dejan todo para el final

INTERLAGOS, BRASIL (14/NOV/2016).- La celebración de Nico Rosberg como campeón de la Fórmula Uno se mantiene en suspenso por las próximas dos semanas y Lewis Hamilton continúa con vida gracias a su tercera victoria consecutiva de la temporada, ahora conseguida en el Autódromo José Carlos Pace, de Interlagos, en el Gran Premio de Brasil.

Bajo una constante lluvia que permitió el desarrollo de una extensa pero emocionante jornada en territorio brasileño, el piloto británico mantiene vivas sus esperanzas de consumar un tercer título consecutivo, cuarto en su carrera y obliga a que el campeonato se defina en la última carrera de la temporada, a correrse dentro de un par de semanas en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi.

Rosberg, que se mantuvo conservador durante todo el Gran Premio de Brasil, sólo requiere de llegar al podio en Abu Dhabi para lograr su primer título como piloto de la Fórmula Uno, toda vez que su ventaja es de sólo 12 unidades en la clasificación de cara a esta última carrera.

Pero, más allá del resultado que no entregó la definición del campeonato, el Gran Premio de Brasil será recordado como uno de los más emocionantes de esta temporada y uno en el que un piloto hace todo lo posible por dar espectáculo.

Retrasado con 10 minutos en su arranque debido a la constante lluvia que caía sobre el trazado, el Gran Premio en Interlagos tuvo momentos dramáticos, frustrantes y espectaculares. Primero, con retraso en la salida y que después se haría bajo el Safety Car ante la molestia de la mayoría.

Así, transcurrieron ocho giros con el auto de seguridad en la pista, hasta que finalmente la carrera se pudo lanzar con sus momentos para perder las uñas, pues en la vuelta 11, Sebastian Vettel sufrió un trompo librando el contacto de otros coches en medio de la poca visibilidad; cuatro giros después Marcus Ericsson terminaba contra el muro a la entrada del carril del pitlane y orillando a la segunda intervención del Safety Car.

La carrera se reanudaría cinco vueltas después y justo en el reinicio Kimi Raikkonen se impactaba contra los muros de la recta principal, luego de deslizarse a la entrada de la misma; mientras el finlandés chocaba, tres coches pasaron cerca del siniestro y libraron lo que pudo haber sido algo mayor.

Esto obligó a la suspensión de la carrera debido a la presencia de banderas rojas, mientras la lluvia se mantenía sobre el circuito y poco a poco se intensificaba a la vez que los trabajos de limpieza sobre la recta se desarrollaban. Pasaron 35 minutos para el reinicio con Safety Car en pista, pero, con un asfalto completamente encharcado, se ondeó la segunda bandera roja del día después de siete vueltas.

Media hora después se decidió relanzar la carrera y el coche de seguridad se mantuvo durante otros tres giros, aunque el riesgo de otro incidente se mantenía latente; sin embargo, en la reanudación Max Verstappen dio una muestra de lo que estaba por venir, al ganarle la segunda posición a Nico Rosberg. Unas cuantas vueltas después, el holandés estuvo cerca de sufrir un percance serio en la misma zona donde Ericsson impactó, pero el joven piloto de Red Bull mostró su talento para evitar la catástrofe, sin embargo, permitía que Hamilton se alejara.

Una nueva interrupción en la carrera se dio en la vuelta 48 cuando Felipe Massa perdía el control de su Williams y terminaba contra el muro, justo también a la entrada del carril del pitlane; el brasileño, en su último Gran Premio en casa, se despedía entre lágrimas.

Esto orilló a la salida por quinta ocasión del Safety Car, que se mantuvo en pista a lo largo de siete vueltas, en donde Max Verstappen aprovechó para ir a pits y utilizar gomas para lluvia intensa, cayendo del segundo sitio al puesto 16 y afrontar así la recta final de carrera.

A partir de la vuelta 56 comenzó el show del holandés, que con la lluvia cayendo aceleró a fondo y comenzó a remontar posiciones. En el giro 58 daba cuenta de su compañero Daniel Ricciardo para meterse en los puntos y se lanzaba a la cacería del resto.

Así, vuelta a vuelta el joven de 19 años empleaba temerarias maniobras para avanzar posiciones, enfrascándose en duelos con Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Felipe Nasr, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, forzando a éste el salirse de la pista y finalmente a dos vueltas de que cayera la bandera a cuadros, pelearle el tercer sitio a Sergio Pérez.

El momento cumbre para el joven prodigio se dio en la curva 10 de la vuelta 70, donde por la parte externa se colocó llanta a llanta con el tapatío hasta llegar a la siguiente curva, donde lealmente el holandés le ganó a Checo el último sitio del podio, manteniendo al filo del asiento a los asistentes, que ante las demoras supieron aguantar por este espectáculo y darle así el resultado final a una carrera que se extendió por poco más de tres horas.

SABER MÁS

Hombre récord

A Lewis Hamilton se le había negado a lo largo de toda su carrera la victoria en Brasil, que finalmente llegó ayer después de 10 intentos. Con ella, el británico llegó a 52 triunfos en su carrera en la Fórmula Uno y ahora se hace en solitario del segundo sitio de todos los tiempos en este departamento, aún lejos de los 91 triunfos conseguidos por Michael Schumacher, pero rompiendo el empate que tenía de 51 con Alain Prost.

LA FRASE

“Simplemente me relajé al frente. Cuando llueve, generalmente resulta ser un buen día para mí... estoy de cacería, lo único que puedo hacer es lo que hago ahora. Abu Dhabi es generalmente una buena pista para mí”.

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes

DESDE LA PISTA

Gran Premio de Brasil

Por Aurelio López

DIEZ AL HILO

Con el cuarto puesto que consiguió Sergio Pérez sumo su décima carrera consecutiva cosechando puntos. Checo entendió muy bien las circunstancias y manejó una carrera discreta pero perfecta dejándolo muy cerca de subirse al podio por tercera vez en la temporada. Creo que con una carrera por disputarse el piloto y su escudería demuestran que son los mejores después de los grandes equipos, aunque suene un poco mediocre es un enorme logro para ambos. El terminar en la cuarta posición en el campeonato de constructores significa muchos millones de dólares más para el desarrollo de su monoplaza. Pase lo que pase en Abu Dhabi, el tapatío ya cumplió la mejor temporada en su carrera y estoy seguro que los buenos resultados lo cobijan de la confianza necesaria para ganar en este deporte.

ESPECTACULAR "AMENAZA"

Sé que debería de empezar hablando de una de las remontadas más emocionantes que he visto en el circo en mucho tiempo, pero creo que tenemos que analizar la carrera completa del piloto holandés Max Verstappen. Desde que en la arrancada se retiró el auto insignia Max atacó hasta lograr sobrepasar al Ferrari de Kimi y después de la bandera roja le quitó el segundo puesto a Nico Rosberg, posición que mantuvo hasta el primero de dos errores en estrategia. Con las condiciones en las que se corrió ayer se notó la valentía y hambre del joven piloto, cosa que como ya es costumbre le valió críticas por parte de sus colegas insistiendo que el manejo de Max es imprudente y peligroso. Yo, como aficionado, disfruté de las 15 vueltas más emocionantes en mucho tiempo en las que Verstappen, que cayó hasta la decimosexta posición, remontó para arrebatarle en las últimas vueltas el tercer puesto a Checo. Enhorabuena por el automovilismo y en especial la muy criticada Fórmula Uno por su monotonía. Démosle la bienvenida a jóvenes pilotos como el holandés. Comentarios en @desdepista

MARATÓNICA

La carrera celebrada en el Autódromo José Carlos Pace nos mantuvo en suspenso por más de tres horas. La lluvia que no cesó durante todo el día y las decisiones tomadas por los comisarios hicieron que desde el principio se atrasara la largada por más de 10 minutos y cuando los autos salieron a la pista fue detrás del SC por más de ocho vueltas. Entiendo que antes que cualquier otra cosa está la seguridad de los pilotos, pero creo que se ha vuelto una constante en la competencia lo mucho que pueden afectar decisiones tomadas por las autoridades. Estando de acuerdo que manejar un monoplaza en la lluvia aumenta exponencialmente el riesgo de un accidente y lo comprobamos ayer con varios que pudieron haber sido lamentables… pero, esto es el automovilismo y la Fórmula Uno es la máxima categoría. De haber dejado que la carrera tomara su curso seguramente la pista hubiera mejorado y tendríamos una mejor competencia y espectáculo.

SUSPENSO

Hamilton se vio beneficiado obteniendo la pole y con esto evitar el famoso spray que levantan los autos sobre la lluvia. Lewis, sin embargo, hizo lo que tenía que hacer para mantener el campeonato en suspenso, manejó una carrera impecable y no fue víctima de la desconcentración que las banderas rojas y SC afectaron a otros. La victoria reduce la ventaja de Nico Rosberg a sólo 12 puntos y ya son varios resultados los que le pueden dar el campeonato al piloto británico. Rosberg ha venido mostrando ya la madurez necesaria, pero con un Lewis enrachado ganando las últimas tres carreras, el circuito de Yas Marina es su prueba máxima. Con el desenlace del campeonato en el aire para la última carrera no puedo dejar de recordar los épicos finales entre Hunt versus Lauda y Senna versus Prost, espero que ésta no decepcione.