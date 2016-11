Homenajean al maestro Fernando Meza

Alumnos y amigos le hacen los honores tras cumplir 45 años como instructor de artes marciales en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2016).- Haciendo lo que más le gusta, así fue como sorprendieron al maestro Fernando Meza Cervera, quien fue homenajeado por sus alumnos y familiares al haber cumplido 45 años como instructor de artes marciales a lo largo de todo el país.

De manos de entrañables amigos, familiares cercanos y alumnos, el profesor y pionero en la enseñanza de distintas artes marciales y deportes de combate, fue homenajeado mientras impartía sus conocimientos en karate a un grupo de 30 niños tapatíos.

Durante la entrega de un reconocimiento en el que se destacaba su labor a lo largo de casi medio centenar de años, Meza Cervera se conmovió hasta las lágrimas y agradeció a todos y cada uno de los que han hecho posible su andar en disciplinas como el karate, el boxeo, las artes marciales filipinas, el kickboxing y la pelea en el piso entre otras.

“Faltan muchos alumnos, pero me siento contento, creo que todo el esfuerzo ha valido la pena, he batallado mucho. Cuando se siembra una semilla, debe pasar un tiempo para que esa semilla germine y dé frutos, volteando para atrás lo único que trato de hacer es seguir el consejo que me dieron mis padres y mis maestros”.

El maestro, quien comenzó a impartir la práctica de artes marciales en Jalisco desde 1971, declaró que la parte fundamental en la enseñanza de estas disciplinas radica en los valores, ya que los deportes de combate y defensa siempre deberán basarse en el respeto, sin dejar a un lado los valores familiares como la sana convivencia y la responsabilidad.

“Cuando uno se sube a un vehículo y éste no tiene freno, es mejor no subirse; cuando manejo una arma de fuego y no tiene seguro, mejor no la agarro; de igual manera cuando enseñas artes marciales, enseñas una manera de dañar, pero hay que poner un freno y este freno son los valores, más importante que pelear es respetar. El principio fundamental de las artes marciales es respetar, cuando yo respeto a los demás, es probable que los demás me respeten”.

Meza Cervera agregó que durante toda su carrera ha comprendido que lo más importante en una persona, no es lo que aparenta, sino lo que lleva dentro, poniendo como ejemplo la manera en la que se inició en las artes marciales.

“En la secundaria un compañero me dio una revolcada en tres ocasiones durante un mismo día y me dijo que él practicaba defensa personal, después de lo ocurrido, ya con el tiempo me di cuenta que en ocasiones lo más importante es lo que no se ve, cuando ven a alguien con uniforme y con cinta piensa que es peligroso. Yo tenía un maestro en Filipinas que era letal, pero también era muy amable y yo he tratado de seguir eso”.

Un hombre de valores

Víctor Chávez Martínez, maestro de artes marciales y alumno desde los ocho años del sensei Fernando Meza, aseguró que un hombre como el maestro Fernando ha cambiado la vida de muchos de sus alumnos al inculcar valores a todos y cada uno de quienes han estado a su lado.

“Mi vida ha cambiado mucho, él siempre nos ha inculcado que antes de cualquier medalla y cualquier triunfo están los valores familiares. Mis hijos están conmigo en el karate y todas las palabras que él siempre nos ha dicho, yo trato de inculcárselas a ellos. En mi vida trato de seguir el ejemplo del maestro Fernando”.

De igual manera, Chávez Martínez describió a Fernando Meza como una persona llena de sabiduría que siempre tendrá un consejo para todos sus aprendices.

“Es una persona con mucha sabiduría, cuando tienes una duda, él te envuelve de una manera en la que al final te absorbe con sus palabras. Yo empecé a los ocho años con él y desde entonces lo veo como un segundo padre para mí”.

Trayectoria

• En noviembre de 1971, el maestro Fernando Meza inició de manera formal en las artes marciales en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, conocido actualmente como Code Jalisco.

• En octubre de 1983, obtuvo el registro oficial como Cinta Negra de Wado-Kai en Japón.

• En abril de 1985, aprobó los exámenes como Cinta Negra e Intructor ante el Comité Técnico de la Federación Mexicana de Karate.

• Columnista del diario El Informador en 1987 y 1990 con las columnas Karate Do y KIAI, en las que compartía y analizaba todo el acontecer de las artes marciales en Jalisco.

• En junio de 2002, es certificado como Instructor Completo de IMB Academy.

• En febrero de 2014 es certificado como Master Instructor de IMB Academy.

LA FRASE

