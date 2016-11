Charros de Jalisco admite acercamiento con Romo y Puig

El gerente deportivo, Gabriel Low señala que aún no se ha concretado su contratación

GUADALAJARA, JALISCO (12/NOV/2016).-Luego de los posibles rumores que sitúan a los peloteros de Grandes Ligas, Sergio Romo y Yasiel Puig, en las filas de los Charros de Jalisco, el gerente deportivo de esta organización, Gabriel Low, aseguró que ha existido un acercamiento con ellos para tratar de asegurar su llegada al equipo, aunque aún no se ha concretado su contratación.

"Oficialmente ha habido pláticas con ellos, pero sólo han sido acercamientos, no ha habido nada concreto, yo pienso que en los próximos días se puede definir si concretamos la llegada de los dos jugadores. Hay deseo de ambas partes, existe la posibilidad, la llegada de estos jugadores es la cereza en el pastel, porque yo pienso que con los jugadores que tenemos podemos salir adelante y pelear por el título".

Actualmente, Romo pertenece a los Gigantes de San Francisco, franela con la que ha ganado dos anillos de Serie Mundial. Por su parte, el jardinero cubano Yasiel Puig ha perdido protagonismo en el orden al bat de los Dodgers de Los Ángeles.

Asimismo, Low indicó que la lluvia no ha sido pretexto para justificar las dos derrotas que los Charros han padecido en sus últimos encuentros ante los Yaquis de Obregón, ya que el equipo no ha respondido cuando se esperaba.

"Son condiciones climatológicas, pero ante eso no podemos renegar, ni comentar nada. Las inclemencias del tiempo nos han afectado por la falta de público, pero no podemos esperar ganar cuando no se ha jugado bien, cuando no se ha lanzado ni tampoco fildeado de la mejor manera. Para el tercer juego esperemos cambiar el rumbo del equipo".

