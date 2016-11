Leones Negros, a cerrar fase regular del Ascenso MX

El partido contra Lobos BUAP, de equipos sin posibilidades de avanzar a la Liguilla

GUADALAJARA, JALISCO (12/NOV/2016).- Leones Negros de la UdeG se despide de su afición tras el mal torneo que realizó en el Apertura 2016 del Ascenso MX, cuando enfrente de Lobos BUAP en partido que cierra la fecha 17 y última del certamen.



La escuadra tapatía espera tener un cierre decoro, luego de que en casa no las tuvo todas consigo y ahora quiere darle una alegría a sus seguidores y comenzar a planear el siguiente campeonato.



En un encuentro sin trascendencia para los equipos que no aspiran a obtener un boleto para la "fiesta grande" de la liga de plata, UdeG y BUAP jugarán relajados sin la presión de otros cotejos por buscar la Liguilla, por lo que se puede esperar abierto.



La escuadra melenuda dio un gran salto en la tabla general apenas la fecha anterior y ahora ocupa la posición 13 con sus 17 unidades, por lo que sumar otras tres lo llevarían hasta mitad de la misma, pero no la tendrá fácil.



El conjunto lobezno, por su parte, viene a hacer su partido y de la misma forma terminar su actuación en la justa con un resultado favorable para dejar en el camino a su rival en turno con el que está igualado en puntos.



Lobos BUAP esperará que el once local salga a la desesperada por la exigencia de su afición por ganar y es ahí donde puede sacar provecho para dar la dentellada para sumar tres puntos y dejar el lugar 14 con sus 17 puntos.