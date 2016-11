EU no descarta compartir con México la sede del Mundial 2026

Sunil Gulati enfatiza que lo que no quieren es una repartición de juegos 50-50

GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2016).- Sunil Gulati, presidente de US Soccer, la Federación de Futbol de Estados Unidos, no descartó por completo la posibilidad de compartir la sede del Mundial 2026 con México en caso de postularse y resultar electos.



En el hotel de concentración antes del partido con la Selección Mexicana en Columbus, Gulati admitió que en la junta directiva de US Soccer hay división de opiniones sobre la posibilidad de que la Copa del Mundo del 2026 sea recibida por el país, en conjunto con México y Canadá.



De acuerdo a Mediotiempo, en lo que sí fue muy claro es que, en caso de que haya un segundo país sede, Estados Unidos no accedería a una repartición de juegos 50-50.



El presidente de la Federación de Futbol estadounidense también expresó que el hecho de que Donald Trump sea el próximo presidente no afectará la decisión que tomen sobre buscar o no el Mundial.



"No influirá en si buscamos o no la sede. Las percepciones sobre cómo llevará Trump su administración cuentan, pero habrá que ver en los próximos meses cómo se desarrolla todo", apuntó Sunil Gulati.