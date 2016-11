María del Rosario Espinoza engalana el Nacional de Taekwondo

La triple medallista olímpica externa su emoción al ver a niños y niñas participar en el campeonato

GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2016).- Arrancó ayer jueves, sin embargo hoy viernes fue inaugurada la Copa Kukkiwon, Campeonato Nacional de Taekwondo en el Polideportivo CODE Paradero de Tlaquepaque, Jalisco ante dos mil 700 competidores y con las gradas llenas hasta las lámparas, pero sobre todo el evento fue engalanado por la triple medallista olímpica, María del Rosario Espinoza.

"Yo me siento muy contenta de estar aquí en el Campeonato Nacional, de ver a cadetes y sobre todo de ver a tantos niños y padres de familia que vinieron a apoyar a sus hijos y como se los dije a ellos, de aquí salen las futuras figuras de taekwondoínes que nos representarán y es ahí en donde entra la motivación, la que hemos dejado los que hemos pasado por unos Juegos Olímpicos, un campeonato nacional o una selección nacional.

"Yo me siento honrada de ver a tantos niños y sobre todo niñas, porque en mi tiempo no había tantas niñas, pero ahora veo que ya hay más esa cobertura para que las niñas hagan ese deporte, que se abra ese canal y me siento orgullosa de eso", dijo la considerada una de las mejores deportistas de México en la historia.

El evento estuvo encabezado además de la tres veces medallista olímpica María del Rosario Espinoza, por Francisco Raymundo González Pinedo, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo; el Dr. Martín Corona, presidente de la Unión Jalisciense de Taekwondo, y el Lic. Eddy Travieso, Subdirector de Deportes de CODE Jalisco.

Ya terminó su año deportivo

María Espinoza explicó que para ella ya terminó el año deportivo, ahora se dedicará en lo que resta del 2016, a recuperarse de lesiones, a descansar, pero sobre todo a recibir reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional del Deporte y un ascenso militar.

"Cierro este 2016 con lo que es el Premio Nacional del Deporte, premio Estatal del Deporte por parte de Sinaloa, y posiblemente un ascenso por parte del Ejército Mexicano que se me va a dar el 20 de noviembre, entonces más que nada cierro con reconocimientos y voy a iniciar el 2017 en enero, con mis entrenamientos oficiales, formales y ya lo que es para tener el calendario de ese año", siguió Espinoza Espinoza.



Reconoció que no se retirará del tatami, sino que irá año con año para ver cómo se va sintiendo físicamente y ver si puede ir a competir en el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020.

SABER MÁS

Este sábado de 8:00 a 12:00 horas aproximadamente, se llevará a cabo la categoría infantil y de 12:00 a 21:00 horas se competirá en la categoría juvenil.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES