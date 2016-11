Llego a Londres en el mejor año de mi carrera: Murray

El británico destaca su consistencia a lo largo de estos últimos meses

LONDRES, INGLATERRA (11/NOV/2016).- El británico Andy Murray, número uno del mundo, destacó este viernes en Londres su "consistencia" en los últimos meses y aseguró que llega al Masters después de vivir "el mejor año" de su carrera.

"He sido consistente en los grandes eventos y he jugado muy bien. Incluso los partidos que perdí fueron muy ajustados, como en el Abierto de Estados Unidos o en la Copa Davis, ante (Juan Martín) Del Potro. Ha sido el mejor año de mi carrera", dijo el tenista escocés en la rueda de prensa previa al torneo.

Murray estrena en la capital británica su nuevo estatus de número uno del ranking ATP, que le arrebató a Novak Djokovic durante el Masters 1000 de París-Bercy.

Sin embargo, el de Dunblane afirmó que no siente "nada diferente en comparación con la pasada semana" tras encaramarse a lo más alto de la clasificación y que lo único relevante es que está "más cómodo y con más confianza antes de un torneo".

"Me siento muy bien, claro está, pero no hay nada diferente comparado con la semana pasada. Me levanto a la misma hora de siempre. Quizá uno se siente más cómodo y con más confianza durante un partido o antes de un torneo", explicó.

Murray, que en 2016 ha levantado siete títulos -Wimbledon, Roma, Queen's, Beijing, Shanghái, Viena y París- y se ha colgado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, confía en ganar en Londres su primer ATP World Tour Finals después de siete participaciones.

"Me siento más preparado que en los últimos años. La pasada temporada fue difícil porque me preparé para el torneo jugando en tierra batida -de cara a la final de Copa Davis en Bélgica-", dijo.

"Este año he tenido algunos días de descanso, he practicado aquí y me estoy quedando en mi casa, no en un hotel. La pista es, quizá, algo más rápida, pero eso es una buena noticia", añadió el británico, que señaló al serbio Novak Djokovic como el rival a batir.

"Novak no ha hecho su mejor tenis en los últimos meses, pero lo hará. Regresará pronto y aquí, en Londres, ha ganado los últimos cuatro años, por lo que todo apunta a que disputará un gran torneo", sostuvo Murray.