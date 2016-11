Jugadores del Veracruz quieren dar la cara por el equipo

Desean quedarse en el equipo para el siguiente certamen; esperan decisiones de la directiva

VERACRUZ, VERACRUZ (11/NOV/2016).- Después de firmar un Torneo Apertura 2016 de la Liga MX para el olvido, en Veracruz están dispuestos a quedarse y dar la cara para la mejora del equipo en el siguiente certamen, aunque esperan lo que decida la directiva y cuerpo técnico.



A falta de un compromiso para que termine la fase regular, los escualos anhelan cerrar con dignidad en casa contra el líder Tijuana, pero de manera inmediata quedará preparar el Clausura 2017 bajo la tutela del técnico chileno Carlos Reinoso.



"Creo que si me voy a quedar, no sé qué opine la directiva, ni el DT, lo único que pienso es en el juego que viene y esperemos que después me quede acá. Estoy en Veracruz, tengo contrato y seguiré acá (Veracruz)", opinó el defensor argentino Matías Cahais.



El pampero, quien llegó como refuerzo para este torneo, reconoció que tuvieron un torneo irregular pero con ilusión de acabar bien en el estadio Luis "Pirata" Fuente.



"He tenido juegos buenos y juegos malos, he sido irregular como todos, me he sentido cómodo en algún juego y en otros no. Todos tenemos el mismo sentimiento, creo que nunca fuimos un equipo regular, esperemos que el último juego nos saquemos la espina y terminemos la mala racha que nos tiene mal", declaró.



Por su lado, el lateral Arturo Paganoni no ocultó su deseo de permanecer en Tiburones Rojos: "Espero quedarme, quiero sacarme la espinita de este torneo y quiero hacer bien las cosas con Veracruz".



Sabe que para el siguiente certamen la presión será a tope, pues pelear por la permanencia en la Primera División del futbol mexicano, justo cuando en 2015 clasificaron a las dos Liguillas y en el pasado semestre se coronaron en la Copa MX.



"Así es el futbol, no hay una fórmula secreta, a veces el futbol te da todo y a veces te lo quita. Nos miramos a la cara y no tenemos explicación. Dios sabe por qué hace las cosas, él a los mejores guerreros le manda esas batallas y hay que verlo así", comentó Paganoni.



El armado de esta escuadra actual de Veracruz se conformó a petición del estratega argentino Pablo Marini, quien por los malos resultados presentó su renuncia y de nueva cuenta se apostó por el "Maestro" Reinoso, quien deberá elegir nuevos refuerzos y tomar decisiones sobre la continuidad o no de algunos elementos.