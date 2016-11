Francia vs. Suecia, duelo por la cima

Se disputan el liderato del Grupo A de la eliminatoria mundialista

SAINT DENIS, FRANCIA (11/NOV/2016).- Choque de punteros. Las selecciones de Francia y Suecia se enfrentan en el Stade de France, en busca del liderato del Grupo A, de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El representativo galo llega al encuentro como primer lugar de grupo con siete puntos, después de un empate a ceros en la primera fecha frente a Bielorrusia, una victoria contra Bulgaria de 4-1 y Holanda por la mínima diferencia.

Los suecos con la misma cantidad de puntos, tras un empate a un tanto en la jornada inaugural en contra de su similar de Holanda y las victorias frente a Luxemburgo por un gol y por goleada de tres anotaciones a Bulgaria.

El timonel de la escuadra francesa, Didier Deschamps, mencionó sobre el retiro de Zlatan de la Selección de su país, en rueda de prensa para medios europeos: “Suecia es diferente. Hay otros jugadores, otros delanteros y tienen calidad”.

Por su parte, el capitán del conjunto sueco, Andreas Granqvist, señaló sobre la peligrosidad de los jugadores de Francia, que no se van a centrar en uno o dos jugadores de su rival, van a tratar de jugar como un equipo y mantenerse compacto.

Ambas escuadras se verán las caras en la cuarta jornada clasificatoria de la UEFA, hoy a las 13:45 horas, tiempo del Centro de México.

Rooney recupera capitanía

El director técnico interino de la Selección de Inglaterra, Gareth Southgate, confirmó que el delantero Wayne Rooney regresará a ser el capitán, esta vez ante Escocia, debido a que su experiencia es vital en el terreno de juego.

“The wonder boy” perdió la capitanía y la titularidad del representativo de los “tres leones” en la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas de la UEFA frente a Eslovenia.

PARTIDOS

Armenia vs. Montenegro: 11:00 horas

Inglaterra vs. Escocia: 13:45 horas

Malta vs. Eslovenia: 13:45 horas

Eslovaquia vs. Lituania: 13:45 horas

San Marino vs Alemania: 13:45 horas

Irlanda del Norte vs. Azerbaiyán: 13:45 horas

R. Checa vs. Noruega: 13:45 horas

Dinamarca vs. Kazajastán: 13:45 horas

Rumania vs. Polonia: 13:45 horas

Francia vs. Suecia: 13:45 horas