Campeón de los Cachorros invita a inmigrantes a 'hacer maletas'

El pitcher Jake Arrieta publicó vía Twitter un mensaje donde les pide 'largarse'

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS (10/NOV/2016).- Jake Arrieta, ganador de dos partidos de la Serie Mundial y flamante campeón con los Cachorros de Chicago, publicó la tarde de este jueves un mensaje en su cuenta de red social de tono “ofensivo” hacia la mayoría de los migrantes que viven en Hollywood.

El pitcher estadounidense publicó lo siguiente:

Time for Hollywood to pony up and head for the border #illhelpyoupack #beatit

— Jake Arrieta (@JArrieta34) 9 de noviembre de 2016

“Tiempo de que Hollywood se ponga en pie y se dirija a la frontera #LosAyudoAEmpacar #Larguense.

Esto provocó la molestia de muchos aficionados que, entre otras cosas, señalaron que “Dios te dio un buen brazo, pero no se esforzó con tu cerebro”.