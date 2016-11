Bolivia podría apelar sanción de la FIFA

La sanción dio puntos en la eliminatoria mundialista a Perú y Chile, que habían perdido contra Bolivia

ZURICH, SUIZA (10/NOV/2016).- La Federación Boliviana de Futbol (FBF) podrá apelar a la sanción impuesta por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) al recibir los fundamentos de las decisiones por la alineación indebida del jugador Nelson Cabrera, de origen paraguayo.



La FIFA informó que las condiciones para apelar figuran en el art. 118 y ss. del Código Disciplinario de la FIFA (CDF).



El castigo que recibió la FBF se debió a que Cabrera no cumplía con ninguna de las condiciones especificadas en el art. 7 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos, por lo que no podía ser convocado con la selección de Bolivia, al apenas adquirir la nacionalidad el pasado 3 de febrero.



De esta manera, de conformidad con los artículos 31 y 55 del CDF, si un jugador disputa un partido pese a no cumplir los requisitos de convocatoria, se sancionará a su equipo con la derrota (3-0) y una multa de un mínimo de seis mil francos suizos.



De tal modo, que el castigo perjudicó con las derrotas de la eliminatoria mundialista contra Perú y Chile de septiembre pasado.