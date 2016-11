El 'Tiburón', a favor de la continuidad

Joel Sánchez busca seguir al frente de los Leones Negros para la próxima campaña, apelando a la continuidad de su proyecto

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- A pesar de estar situado en los últimos lugares de la tabla general del Ascenso MX, el director técnico de los Leones Negros, Joel “Tiburón” Sánchez se dijo a favor de la continuidad del proyecto que él mismo encabeza al frente de la UdeG. Sin embargo los números no lo respaldan, ya que hoy en día tiene 17 puntos y está ubicado en el sitio 13 de la clasificación, números que hacen imposible una clasificación a la Liguilla.

“En México somos mucho de rodar cabezas, de pocos procesos, de proyectos de muy corto plazo, de cinco partidos, no de un torneo, entonces la continuidad es hasta mal vista, es algo incoherente, afortunadamente aquí me topé con mucha gente muy ecuánime y desgraciadamente los resultados no nos acompañaron, pero no evado la responsabilidad que tomé”, dijo Joel Sánchez.

Leones Negros derrotó la noche del martes a Tampico Madero por la mínima diferencia, con solitario gol de Ismael Valadez, resultado que ayuda a sumar su segunda victoria de manera consecutiva y eso le viene bien en lo anímico al grupo, que se veía cabizbajo tras un torneo para el olvido.

“El equipo hizo mucho más de lo que tiene hasta ahora en puntos, fue un torneo desgastante, complicado, queda todavía una jornada por afrontar, hace una semana estábamos en el lugar 16 y como dije, ahora subimos un poco y como cada jornada, es responsabilidad nuestra, es la primera vez que ligamos dos victorias en el torneo, algo que me parece que no es normal para esta institución, pero hoy nos viene de maravilla”, siguió el “Tiburón”.

Finalmente, el estratega comentó que el torneo no ha sido engañoso y no es injusto por el hecho de que hoy por hoy los melenudos están fuera de la Liguilla y ya deberán pensar en el siguiente torneo. Por el contrario, afirmó que cada quien tiene lo que merece y los Leones Negros dejaron de hacer muchas cosas en el Apertura 2016 de esta categoría.

“No fue engañoso, porque sería escudarme y tampoco es mi estilo, siempre he sostenido, no de hoy, de todo el torneo, porque asumo toda la responsabilidad del plantel, y el torneo no fue injusto, siempre tienes lo que mereces y si no estamos en la Liguilla es que dejamos de hacer algo y hay que reconocerlo”, finalizó diciendo Joel “Tiburón” Sánchez.

Los Leones Negros cerrarán su participación en el Ascenso MX en este Apertura 2016, en casa cuando reciban a los Lobos BUAP este domingo 13 de noviembre en el Estadio Jalisco. Este último equipo es dirigido por Rafael Puente del Río y está ubicado por debajo de los melenudos en la tabla general, por lo que se tratará de un partido de mero trámite.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES