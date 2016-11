'Conejito' Brizuela respeta convocatoria de Osorio al Tri

El jugador de Chivas señala que para el encuentro frente a EU, el técnico quizá requería de otras armas

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- El jugador del Guadalajara, Isaac Brizuela, dio todo el apoyo a la Selección mexicana en su enfrentamiento ante Estados Unidos y Panamá, partidos de las eliminatorias mundialistas y espera para un futuro, ser convocado.



El llamado de Jürgen Damm no le sorprende, ya que aseguró, es un elemento que tiene calidad y el que no tenga los mismos minutos jugados que él en el campeonato Apertura 2016, no tienen nada que ver, porque así trabaja el estratega nacional.



"Obviamente tienes ese tema en la cabeza, de decir, 'no ha tenido a lo mejor tanta participación, tantos minutos', pero Juan Carlos Osorio así lo ha hecho desde que llegó, llama a jugadores que no tienen muchos minutos pero es a lo mejor porque ya los conoce, porque ya los vio en otras convocatorias, que le pueden aportar, yo lo respeto y también sé las cualidades de Damm, es un elemento potente, desequilibrante, sé que si le da la oportunidad, la aprovechará. Trabajaré en mi equipo más para que me pueda convocar".



Dice que por las entrevistas que ha dado el técnico nacional, dejó claro hasta cierto punto el por qué no lo llamó, ya que es un estudioso del futbol y para este encuentro quizá requería de otras armas.



"Conociendo al profesor, analiza bastante a los rivales, sabe lo que le pueden dar los rivales, puede ayudar bastante la gente que convocó. Escuché en una entrevista que le gusta que sus extremos sean de perfil natural y que jueguen a línea de fondo, envíen centros y en mis características, me gusta meterme al centro obviamente. Me gusta hacer diagonales y quizá para éstos partidos no busca eso".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ