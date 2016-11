Chivas, dolido por no ser campeón de Copa

Admiten haber llegado al juego ante León ''con el ánimo golpeado''

GUADALAJARA, JALISCO (09/NOV/2016).- Jugaron con el ánimo golpeado ante el León, el pasado fin de semana. Y es que Chivas no había digerido todavía la derrota en la final de Copa MX ante el Querétaro, pues, según aseguró Isaac Brizuela, “soñaron” con al trofeo y no tenerlo, se afectó al equipo en todos los aspectos.

“Obviamente perder una final sí duele, más porque nos veíamos con un nuevo título, teníamos la ilusión de una nueva copa”, dijo el jugador.

Precisó que el técnico Matías Almeyda notó que el equipo se encontraba de mal en ánimo, así que tomó cartas en el asunto e intentó levantar a los suyos para el duelo ante los Panzas Verdes, pero la desconcentración volvió a hacer de las suyas en el equipo rojiblanco y no pudo finiquitar el encuentro en el momento adecuado, así que se tuvo que conformar con el empate.

“Se habló después de la final, que a lo mejor no se entrena con la misma alegría, disposición, gracias a Dios tenemos a un entrenador que se da cuenta de todo, que en cuanto ve algo trata de hablar con nosotros, apoyarnos, o hacernos olvidar ese trago amargo, así fue esta vez”.

El tacto de Almeyda para identificar el ánimo de sus jugadores es muy bueno, tuvo que hablar incluso con algunos de manera personal, porque era el momento de darles apoyo, pues al equipo todavía le queda camino por recorrer y el entrenador no quiere que nadie siga desconcentrado de los objetivos trazados.

“Vio que el equipo estaba distraído, nuestra respuesta era que estábamos dolidos por esa situación, pero nos pedía que estuviéramos comprometidos en este encuentro ante el León, que liberáramos ese futbol que veníamos haciendo, por ahí algunas situaciones que no estuvieron a favor, el tema de la contundencia, concentración, pero estábamos con el mismo objetivo desde el inicio, se cumplió estar en una nueva Liguilla, lo cual ayuda a olvidar esos malos ratos”.

Brizuela puntualizó que ya están más tranquilos en el equipo, los jugadores se han dado tiempo para intercambiar puntos de vista sobre errores que han cometido, uno en especial, el tema de los penales que le ha afectado al equipo desde el torneo pasado, para obtener resultados positivos y llegar más lejos.

“Si, lo hemos hablado también, se ha hablado de tener más tranquilidad, cuando estemos en la parte ofensiva ser más certeros en la definición, con más responsabilidad, aprovechar cada jugada y en lo que viene de Liguilla se debe aprovechar este momento”.



Están para pelear contra cualquiera

El que Chivas no haya ganado a equipos que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general, excepto América, dice “Conejito” que también ha sido tema discutido al interior del vestidor, y siente que tienen se tiene el plantel para hacerles partido, como lo demostraron en el torneo regular.

“Abajo de Chivas hay otros equipos con extranjeros, se puede hablar de que Chivas con el plantel que tiene, puede dar el máximo, pelear por el todo, estamos para competir y le hemos competido a los que están por encima de la tabla. Se ha ganado en algunas circunstancias pero no en el resultado, que es lo principal mas no veo una desventaja. Este equipo me motiva por ser solamente mexicanos, de saber que estamos para competirle a cualquier extranjero”.

Para avanzar en una Liguilla se debe tener contundencia, mostrar experiencia para finiquitar los partidos en el momento adecuado, aspecto que ya trabaja el Guadalajara porque quieren ser campeones en la Liga y nos les importa si se repite una eliminatoria ante América, de nueva cuenta.

“Nos ilusiona, desde que llegue es objetivo tener un campeonato, esa ilusión la veo en mis compañeros. Sabemos lo difícil que es estar en una Liguilla con equipos que aspiran a lo mismo. Vamos paso a paso para estar en la final”.

Una Liguilla es otro torneo, por ello el encuentro ante el Necaxa deberán mostrar que los fantasmas de no tener contundencia ya desaparecieron y que están para grandes cosas, ante el enemigo que sea, porque todos jugarán de manera diferente la instancia final.

“El entrar en una Liguilla se piensa siempre en estar en la siguiente fase, esa mentalidad tenemos nosotros, sea el rival que sea, sabemos que recibiremos lo mismo que estamos proponiendo, las mismas ganas, el mismo ímpetu de avanzar y trataremos de llegar finos a la última jornada para encarar la Liguilla de la mejor manera”.

América juega primero que Chivas en la última jornada, así que para cuando actúen los tapatíos ya sabrán que resultado deben obtener para que se dé un clásico o no y advierte Brizuela, que si se requiere un triunfo, irán por él para que se den otros dos cotejos ante el Águila, para terminar de darle otro empujón en su centenario al odiado rival.

“Estando en casa buscaremos cerrar de la mejor manera, ya el rival que toque, será lo mismo”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ