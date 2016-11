Bale gana el premio al mejor futbolista galés del año

- Jugador del año: Gareth Bale - Jugador joven del año: Ethan Ampadu - Premio especial de la FAW: Chris Coleman - Jugadora del año: Natasha Harding - Jugadora joven del año: Bronwen Thomas - Euro 2016 - Jugador del torneo: Aaron Ramsey - Euro 2016 - Gol del torneo: Hal Robson-Kanu - Euro 2016 - Momento del torneo: Ben Davies - Euro 2016 - Contribución de los aficionados: The Barry Horns - Jugador del año para sus compañeros: Joe Allen - Jugador del año para los aficionados: Joe Allen - Jugadora del año para sus compañeras: Sophie Ingle - Jugadora del año para los aficionados: Sophie Ingle - Jugador del año para la prensa: Chris Gunter - Presidente del año: Phil Baker (The New Saints FC)

