Cuando más te critican mejor eres: La Volpe

El entrenador afirma que los comentarios adversos lo motivan a seguir trabajando

CIUDAD DE MÉXICO (8/NOV/2016).- Las críticas que pueda recibir sólo lo motivan para trabajar más y callar bocas, aseguró el técnico argentino Ricardo La Volpe, quien buscará que América represente dignamente al futbol mexicano en el Mundial de Clubes Japón 2016.



"Uno cuando más te critican mejor eres, porque eres importante. Si fuera el cuatro de copas, una carta que no existe en Argentina... si continuamente te están dando, más ganas me dan, más ganas de trabajar, más ganas de seguir demostrando, más ganas de callar bocas", dijo.



En el día de medios del club para hablar de la justa mundial, el "Bigotón" aseguró que representarán en el país asiático "al club más grande del futbol mexicano, hay que tratar de hacer bien las cosas, paso a paso, fácil no es, hay que sudar mucho la camiseta".



Orgulloso y agradecido de estar en el banquillo de las Águilas para dirigir en Japón, uno de los torneos que faltaban en su palmarés, después de haber dirigido Mundial, Copa Confederaciones, Juegos Olímpicos, Copa Libertadores y otros, confía en que la experiencia de los jugadores sea determinante.



"Hay que demostrar los parámetros, dónde estamos, si crecimos, nos estancamos, es importante para mí. Hay que borrar lo que pasó, estamos estudiando a los rivales, hay dos equipos (posibles rivales) que estudiaremos en videos, lo importante es la experiencia que tiene el equipo, nadie te va a regalar nada", dijo.



Reconoció que el equipo conformado por la directiva es competitivo para la justa mundial, en espera de que todos estén listos para disputar la parte final del semestre y pelear por el título del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX y del Mundial de Clubes.



"Debemos estar unidos, hacer un trabajo de equipo, consciente lo que ya pasó, con la experiencia, y espero contar con todos; se armó un equipo competitivo, América tiene que buscar todo, no solo pensar en Japón cuando tenemos la liga y la liguilla, vamos a ir paso a paso".



Finalmente, comentó que sigue conociendo a sus pupilos, "no solo en lo futbolístico, en el conocimiento del sistema, conocerlos qué carácter y mentalidad tienen, voy paso a paso, tranquilo, escuchando, aprendiendo".