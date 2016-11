Chivas ha sido menos productivo en el Apertura 2016

El Rebaño marcó 25 tantos en el torneo pasado, en el actual lleva 20

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2016).- Cinco son los goles de diferencia que tiene Chivas en el torneo pasado y hasta lo que va del actual. Para igualar su productividad ante el marco rival, el Rebaño necesita ganarle al Necaxa por cinco tantos para estar a la par del Clausura 2016.



A diferencia del torneo anterior, donde el goleador fue Carlos Peña con siete tantos, en el actual Apertura 2016, los tantos del Guadalajara están repartidos en toda la delantera, pero así como algunos aumentaron su productividad como "Conejito" Brizuela que de un tanto el pasado ahora lleva cuatro, hubo otros que no aparecen como "Mago" Pineda.



Es decir, la forma de jugar de Chivas, con un sistema dominado le ha sido benéfico, porque hay más oportunidad para los ofensivos de hacerse presentes en el marcador. Otro de los que está abajo con respecto al campeonato pasado, es el defensa central Jair Pereira, quien marcó en dos ocasiones y ahora no suma ninguno.



Carlos Cisneros también está por debajo de su contribución ante el arco rival, en el pasado marcó en cuatro ocasiones, hoy solamente uno. En total, el torneo pasado marcó 25 tantos el Rebaño, hoy está en 20, a cinco de distancia del campeonato anterior.



El torneo, Ángel Zaldívar anotó uno nada más, pero hoy es el mejor de la plantilla rojiblanca con cinco tantos.



La baja en algunos jugadores, como Carlos Peña que ha tenido opciones, el mismo Orbelín Pineda, le han impedido a Chivas obtener más puntos que hoy lo tuvieran como líder general, como ejemplo está el encuentro ante Pumas en la fecha uno, que hasta fallaron un penal y terminaron perdiendo, cuando generaron mínimo cuatro de gol.



Otro ejemplo, es el partido ante el Querétaro, en el cual tuvieron mínimo seis opciones de gol, pero no fueron capaces de definir una sola. Otro, frente al Santos se ganó 1-0 y también se falló un penal. A Jaguares le ganaron pero bien pudieron marcarle hasta seis si así lo hubieran querido.



Chivas si quiere hacer algo importante en la Liguilla, debe solucionar de inmediato el problema de la contundencia, el cual ahora lo tiene sufriendo por amarrar el cuarto lugar general debido a la falta de definición.



Así están repartidos los goles en el Apertura 2016

Ángel Zaldívar

Cinco goles en mil 200 minutos jugados de mil 440 posibles hasta lo que va del Apertura 2016. En los 15 juegos que actuó, lo hizo como estelar y la lesión en su nariz, en la final ante el Querétaro, le impidió jugar ante el León la jornada pasada, de igual manera ante el Necaxa en la última fecha del campeonato regular.



Isaac Brizuela

De los mil 440 minutos disponibles ha visto actividad en mil 303, es un tipo regular que se ha ganado estar en la esfera de la Selección mexicana y todas sus participaciones han sido como estelar. En goles ha colaborado con cuatro y cada día se muestra en mejor nivel, desequilibrante, con tiro de media distancias, así como encarando en el mano a mano.



Alan Pulido

La contratación bomba del Guadalajara para el Apertura no ha estado a la altura de las exigencias, apenas ha marcado tres tantos en 364 minutos jugados. Ha participado en siete partidos, de los cuales solamente en tres fue titular.



El goleador ha dado más de que hablar por fallar en momentos determinantes para su equipo, como en la semifinal de la Copa MX ante el América y en la final del mismo torneo, contra el Querétaro. Tiene una molestia que posiblemente tendrá que corregir con operación al finalizar el torneo, una tendinitis en la rodilla izquierda, que le ha impedido tener la actividad deseada.



Marco Bueno

Delantero que llegó para el actual campeonato, de los mil 440 minutos posibles de juego apenas ha colaborado en 471 y ha marcado dos goles. En 10 encuentros ha visto actividad, aunque solamente en cuatro ha sido titular.



Néstor Calderon

Llegó como refuerzo para el actual campeonato, sus participaciones han sido discretas, pero desde su llegada se hizo presente en el marcado y terminó con la pesadilla rojiblanca de fallar penales, que traía Carlos Peña.



El "Avión" suma hasta ahora dos goles en 420 minutos jugados de mil 440 posibles, gracias a los 11 encuentros en los que ha participado, de los cuales solamente en tres fue estelar. Se espera más de él en la fase final debido a su experiencia adquirida en su carrera.



Carlos Cisneros

Su posición de jugar por la banda, ya sea la natural por izquierda o a perfil cambiado, le ha dado buenos dividendos al Guadalajara, se ha convertido en un centrador y poco pisa el área, pero hasta ahora ha contribuido con un gol.



El "Charal" ha jugado mil 135 minutos de mil 440 que se han jugado hasta ahora, producto de 14 juegos disputados en los cuales 13 lo hizo como estelar.



Carlos Peña

El "Pelado" Almeyda le ha dado toda la confianza en el actual campeonato, suma 429 minutos de mil 440 posibles. En 11 encuentros ha sido utilizado y en tres ha salido como estelar, para contribuir un gol nada más.



Eduardo López

De mil 440 minutos posibles ha estado en 710 hasta este momento, producto de 15 apariciones de los cuales en apenas siete ha salido como estelar y suma una anotación. "Chofis" López, es uno de los jugadores consentidos de Matías Almeyda, quien le ha dado mucho apoyo en todos los aspectos con la intención de que pronto explote sus cualidades futbolísticas. Su potencial es mucho, pero sigue siendo intermitente.



Hedgardo Marín

Ha jugado 10 fechas y en todos ha sido titular, suma 900 minutos y ha colaborado con un tanto. Es una de las gratas sorpresas de Chivas en el actual campeonato, porque cuando se requirió de sus servicios porque había compañeros lesionados, respondió a las expectativas y no ha soltado el puesto para Oswaldo Alanís.



Alejandro Zendejas

Una de las contrataciones que hasta ahora no tiene una explicación lógica, en la mayoría de los partidos del primer equipo no ha estado en la banca, pero si ha sido un muy buen refuerzo para el equipo Sub-20. Suma apenas 24 minutos su participación en el Apertura 2016.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ