Héctor Herrera podría salir del Porto en invierno

El jugador mexicano sería vendido, de acuerdo a reportes de medios locales

LISBOA, PORTUGAL (08/NOV/2016).- El mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien actualmente milita en el conjunto de Porto, podría ser vendido por el equipo portugués en el próximo mercado invernal del futbol europeo, según reportes de medios locales.



De acuerdo al diario lusitano "A Bola" Fernando Gomes, directivo de Los Dragones, indicó que aprovecharán la próxima apertura de transferencias para vender a jugadores que no han tenido buenas actuaciones.



El bajo rendimiento del ex jugador de Pachuca en el último tramo de la temporada podría convertirlo en un candidato natural para abandonar las filas de la escuadra "blanquiazul".



Herrera, de 26 años, ha sido criticado en los últimos días por el error cometido el pasado fin de semana que dio lugar al gol marcado en tiempo de descuento por el argentino Lisandro López, con el que se definió el empate 1-1 en el Clásico del futbol portugués entre Porto y Benfica.



En el verano pasado Jorge Pinto da Costa, presidente de los de Oporto, indicó que el mexicano no saldría del equipo ya que era considerado un jugador importante en el esquema del estratega Nuno Espírito Santo, pero la situación podría cambiar para el próximo mercado invernal.



El Seleccionado tricolor podría levantar el interés de diversos clubes del futbol europeo, sin embargo tiene contrato con la escuadra portuguesa hasta el año 2019, y una cláusula de recisión de 40 millones de euros.