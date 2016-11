Fernando Alonso espera resurgir en el automovilismo

El piloto español buscará dar una gran carrera el fin de semana en el GP de Brasil

MADRID, ESPAÑA (08/NOV/2016).- El español Fernando Alonso (McLaren), decimotercero en el Gran Premio de México, espera resurgir el próximo fin de semana en el circuito de Interlagos, escenario del GP de Brasil de Fórmula uno.

"Después de un decepcionante fin de semana en México, vamos a intentar resurgir en Brasil. Uno de nuestros objetivos será sacar el máximo partido de los entrenamientos y de la sesión de clasificación para concedernos la mejor opción de mantener un buen puesto durante la carrera", comenta Alonso en un comunicado del equipo.

Alonso terminó decepcionado la carrera de México y sólo quiso apuntar: "Falta como un mes para acabar la temporada e irse de vacaciones".

Sin embargo, el piloto asturiano sigue disfrutando en cada carrera: "Situarte en la parrilla antes de cada carrera es una de las sensaciones únicas de la Fórmula uno. Tienes a la masa de espectadores encima, casi en la cara, muy cerca. El ambiente y la intensidad son maravillosos", dijo.

El circuito de Interlagos es uno de esos que le trae grandes recuerdos, ya que en él consiguió sus dos títulos mundiales (2005 y 2006).

"Todos los pilotos disfrutamos en Interlagos, un lugar especial. En la última carrera vimos lo importante que es tener las gradas repletas de apasionados seguidores, y Brasil no es diferente.



"Para ser una vuelta tan corta, el trazado fluye mucho, desde que cruzas la línea de meta entras de lleno en las 'eses' y luego desciendes hasta la parte más baja. Aunque tenga un par de horquillas, no da la sensación de que las curvas interrumpan el flujo del circuito, lo que significa que al final de cada giro estás dispuesto a atacarla otra vez. Me encanta este sitio", explicó.