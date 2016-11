Chivas reflexiona sobre lo hecho hasta ahora

Rodolfo Cota señala que deben corregir la falta de contundencia o el manejo de partidos

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2016).- Los dos días que le dio el cuerpo técnico a la plantilla, debe servir para hacer una auto crítica sobre lo que se ha hecho bien, mal o simplemente, lo que no han aplicado pese a que lo hayan entrenado, así lo consideró el arquero rojiblanco Rodolfo Cota.



El arquero, quien ha sido hasta ahora un hombre seguro en el marco rojiblanco, señaló que para lograr cosas importantes en el campeonato, deberán corregir mucho porque a lo largo de la campaña hay cosas que han quedado claras, como la falta de contundencia, el manejo de partidos, por ejemplo, ya que ante León les pasó de todo.



"Pensar un poco lo que cada uno hace dentro de la cancha, porque si bien se saco un punto, de la manera que terminamos creo que tenemos que corregir muchas cosas, y la siguiente semana pensaremos en lo que se viene, el partido amistoso en Estados Unidos que nos servirá de preparación para cerrar de la mejor manera en casa".



El Rebaño no sabe manejar sus momentos favorables en los encuentros, para ejemplo ante el León, 52 minutos actuaron con un elemento de más, les faltaron argumentos para liquidar el encuentro y no pasar problemas en el segundo tiempo, pero dejaron vivir al rival y terminaron perdiendo dos puntos, que en estos momentos los tuviera con la posibilidad de quedarse con el segundo lugar general.



"Nos enfrentamos a un grandísimo rival, que si bien se quedó con 10 muy temprano, nosotros nos complicamos demasiado, hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo tenemos que pensar mucho lo que se dejó de hacer".



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ