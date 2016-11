Chivas, sin margen de error por el cuarto lugar

El equipo tapatío tiene la encomienda de ganar ante Necaxa en el cierre del torneo

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2016).- Chivas tiene una encomienda importante en la última fecha del torneo regular, ganarle al Necaxa, ya que un resultado adverso le impediría cerrar los juegos de la Liguilla en su estadio, tal como pretende el cuerpo técnico, jugadores, directiva y afición.



Para que Chivas mantenga el cuarto puesto general, debe obtener los tres puntos por cualquier marcador y que América empate con el Pachuca o incluso, que los de Coapa ganen pero por diferencia de un gol, no más, ya que el equipo de Ricardo La Volpe está a una anotación de diferencia con los tapatíos.



Si el América empata por cualquier marcador y el Rebaño cae ante los Rayos, el América se apodera del cuarto puesto de la tabla general, además de que Chivas podría caer más puestos en la clasificación general.



Chivas difícilmente alcanzaría el tercer puesto general. Es cierto que en caso de un triunfo igualaría a los Tigres, equipo que recibe al Querétaro en el "Volcán", pero la diferencia de goles de los felinos es de más 10 por cuatro de los tapatíos, es decir, seis goles más de los norteños.



Tendría que combinarse una derrota de Tigres por cuatro goles y que los tapatíos ganaran por tres de diferencia o que, Chivas diera su mejor encuentro del torneo en contundencia para golear con un 5-0 y que los norteños cayeran 2-0 en su propia casa.



Lo anterior se torna fuera de la realidad, tomando en cuenta que Tigres va ante un equipo que ya está eliminado y con la mente centrada en irse de vacaciones, quiere disfrutar el título de Copa MX obtenido ante el Rebaño. Cualquier combinación que le dé a los rojiblancos superar la diferencia de seis goles que tienen los de "Tuca" Ferreti, entra.



La importancia de ganar para Chivas obedece a que en caso de una derrota, dejando de lado al América, si el Toluca triunfa por una diferencia de dos o más goles, combinado con una victoria de los Pumas de Juan Francisco Palencia, podrían terminar el campeonato en el octavo lugar general y enfrentaría a Tijuana o Pachuca, únicos equipos en los que podría quedar la posición del líder absoluto del campeonato.



SABER MÁS

El Guadalajara, al arranque del campeonato estableció como meta quedar entre los primeros cuatro lugares, alcanzando una cifra de 28 a 30 unidades. Hoy en día tiene 27 unidades.



Partidos en la última fecha del torneo que involucran a Chivas:

- Guadalajara vs Necaxa

- Pachuca vs América

- Pumas vs Puebla

- Toluca vs Santos



Los que ya están calificados:

Puesto Equipo Puntos 1. Tijuana 33 2. Pachuca 30 3. Tigres 30 4. Chivas 27 5. América 27

Los que buscan meterse en la última fecha:

Puesto Equipo Puntos 6. Necaxa 25 7. Pumas 24 8. Toluca 24 9. León 23 10. Monterrey 22

Los equipo eliminados: