'Memo' Ochoa ve difícil el duelo contra EU

El portero mexicano confía en que la Selección iniciará el hexagonal con una victoria

COLUMBUS, ESTADOS UNIDOS (07/NOV/2016).- Guillermo Ochoa, portero de la Selección Nacional de México, señaló que el partido que enfrentarán en el Hexagonal Final ante Estados Unidos será difícil, pero confía en que iniciarán con una victoria.



"Históricamente siempre ha sido un partido complicado. Jugar de visita en el Hexagonal tiene un grado de dificultad importante, y más contra un rival como Estados Unidos, que tiene buen nivel y buenos jugadores. Ojalá podamos arrancar con el pie derecho", indicó.



En entrevista para FIFA.com, el ex jugador de América manifestó que las condiciones climáticas en Columbus son poco favorables para los mexicanos, pero son circunstancias a las cuales deberán sobreponerse para sacar un buen resultado.



El Tricolor, históricamente, ha tenido problemas para vencer a la escuadra de las "barras y las estrellas" en su país, jamás ha podido vencerla en la sede de Columbus, donde se jugará el encuentro. La última vez que México ganó un juego de eliminatoria mundialista en tierras norteamericanas fue en 1973.



Acerca del proceso del estratega colombiano Juan Carlos Osorio, Ochoa comentó que en México no es fácil llevar procesos. "Es muy complicado que haya continuidad y sobre todo la calma que tanto se necesita en una selección, donde los tiempos son muy cortos".



Aunque Osorio aún no ha dado a conocer quién será el elegido para salvaguardar el arco del equipo mexicano. Ochoa, quien actualmente vive un buen momento en el futbol español, podría llevar la ventaja para hacerse del puesto titular por encima de Alfredo Talavera y Jesús Corona.