Osorio descarta temor por su continuidad en el Tri

El colombiano dice que no le preocupa, ya que está enfocado en ofrecer buen futbol

CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2016).- El colombiano Juan Carlos Osorio descartó que le preocupe su continuidad al frente de la Selección Nacional de México en caso de una derrota ante Estados Unidos, ya que está enfocado en planificar de la mejor forma este partido para merecer un resultado positivo.



"La verdad que no nos ocupamos de eso; nos ocupamos en la posibilidad de tener incidencia y en cómo preparar y planificar, ya se le hizo el duelo respectivo a esa derrota (frente a Chile en Copa América Centenario), a ese incidente y ya volteamos esa página, ahora es pensar en lo mejor para la Selección", dijo.



En entrevista, el estratega mencionó que para este duelo, que significa el debut del equipo en el hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, se enfoca primero en llamar a los que él considera están en su mejor nivel para encarar este cotejo.



"Elegir a los mejores 23 en ese momento para ir a jugar de la mejor manera, entendiendo que Estados Unidos es un gran rival, pero México tiene futbol, jugadores y Selección para competir con los americanos", apuntó.



Aceptó que ya no es una coincidencia que el cuadro norteamericano imponga condiciones en casa frente al Tri, sobre todo en cuanto a eliminatoria mundialista se refiere, algo que más que intimidarlo, lo impulsa para terminar con esta tendencia.



"Nos parece que es una extraordinaria oportunidad para México de ir al suelo americano, de competir dignamente y profesionalmente, demostrarle a todo México y el mundo del futbol que lo que se logró con Honduras y El Salvador después de tantos años de no ganar", indicó.



Desde su perspectiva, los jugadores tienen la misma sintonía, "es una estadística que esté ahí, pero hay que cambiarla en algún momento y este es la gran oportunidad y es nuestra. La vamos a tomar con ambas manos y desde ya nos estamos preparando pensando en ese juego".



"Está claro que el objetivo principal sigue siendo el que teníamos hace 10 meses que es tener una clasificación saludable entre comillas y clasifiquemos bien al mundial de Rusia, ese es el objetivo principal", añadió.



"Ahora iniciamos con dos grandes rivales de visitante y más que interesante lo hace una oportunidad única y lo estamos tomando de esa manera", sentenció.



México debutará en el hexagonal final de Concacaf rumbo a Rusia 2018 el viernes cuando visite a Estados Unidos en Columbus, Ohio; el día 15 hará lo propio con Panamá.