Cristiano admite 'ansiedad' ante falta de goles

El delantero del Real Madrid habla tras una campaña irregular en la Liga española

MADRID, ESPAÑA (07/NOV/2016).- Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, admitió este lunes en rueda de prensa que "a veces" puede demostrar "algo de ansiedad" cuando no marca goles, y aseguró que la temporada es muy larga "y lo mejor está por venir".

El arranque de curso del jugador portugués no está siendo el mejor desde que llegó al Real Madrid en el verano de 2009. Sus números anotadores siempre han sido más abultados y, en el presente curso, suma 7 dianas entre Liga y Liga de Campeones.

Sin embargo, pese a reconocer cierta inquietud personal en algunos momentos, el internacional madridista dejó claro que mejorará sus prestaciones a lo largo del año.

"Los goles son buenos, pero eso es un proceso natural. La temporada es muy larga, por eso hay que seguir trabajando, con la ambición de querer mejorar siempre. Estoy muy bien, a gusto. Estamos en el principio de temporada. Lo mejor está por venir", señaló.

"Marcar o no marcar no es tan importante. A veces admito que puedo demostrar algo de ansiedad. Uno que está acostumbrado a marcar y no lo hace... es una parte de la vida. Ahora estoy en el mejor momento de mi vida. Después de ganar Liga de Campeones, ganar Eurocopa, renovar cinco años, es un año de ensueño que nunca jamás pensaba que iba a hacer", afirmó.

Cristiano emplazó a los medios de comunicación presentes en la firma de su renovación, y en su posterior rueda de prensa, a esperar un tiempo para ver los resultados de su juego: "Es tan bonito el momento (firmar la renovación) que mañana, pasado mañana, en dos semanas o en un mes, Cristiano va a estar como siempre y va a dar la cara como siempre".

"Me siento bien. Hay momentos buenos, momentos menos buenos y es parte de la vida. Hay que aceptar las cosas y tener la cabeza siempre bien. La temporada es muy larga, hay muchas ganas para ganar y mejorar. Después de la temporada que hemos hecho, de la que estamos haciendo, lo que más quiero es seguir así. Ahora, el Mundial de Clubes que podemos ganar, y la Liga, que está muy bien", finalizó.