Oakland vence 30-20 a Denver

Los Raiders se convirtieron en líderes de la División Oeste de la Conferencia Americana

ESTADOS UNIDOS (07/NOV/2016).- El corredor Latavius Murray fue el principal artífice del triunfo de Raiders de Oakland (7-2) por 30-20 sobre Broncos de Denver (6-3), al conseguir tres touchdowns en el juego que cerró la jornada dominical de la novena semana de acción de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



Murray no se dejó intimidar por enfrentar a la cuarta mejor defensiva de la Liga, al conseguir trío de anotaciones, las tres de una yarda, dos en el segundo cuarto y una más en el último, además de aportar 114 yardas en 20 acarreos.



El veterano pateador Sebastian Janikowski puso nueve puntos más con goles de campo de 24, 29 y 35 yd para los locales, mientras Trevor Siemian tiró dos touchdowns para el aun campeón de la NFL, de de 36 yd con Jordan Norwood en el segundo y de 69 con el corredor Kapri Bibbs en el cuarto.



Con una ofensiva por completo inoperante, cuyo mayor "logro" fue llegar a su propia yarda 22, ni siquiera la poderosa defensiva de Broncos consiguió blanquear a Raiders en su propio patio en el primer cuarto y Janikowski puso los cartones 6-0 con goles de campo de 24 y 29 yardas.



En ese mismo primer cuarto, los "malosos" pusieron los cimientos del primer touchdown del encuentro, el cual consiguieron al inicio del segundo episodio, un acarreo de una yarda en el que Murray saltó por encima de la línea de golpeo, estiró el brazo para romper el plano y puso el 13-0 para la casa.



La ofensiva de Denver por fin despertó y a mediados del segundo episodio le descontó siete puntos a la desventaja, con el primer touchdown de Trevor Siemian, con un pase profundo que Jordan Norwood atrapó casi en el suelo, pero que acercó a los suyos a 7-13.



Casi enseguida, Oakland recibió un duro golpe anímico cuando el usualmente seguro Janikowski erró un intento de gol de campo de 48 yardas y en la siguiente serie, el segundo touchdown de Murray en la noche, a pase de Derek Carr, fue anulado por un castigo contra el tackle Donald Penn.



No obstante, motivados por la "Raider Nation", los "malosos" anotaron dos jugadas más tarde, con otro acarreo de una yarda de Murray, al que Denver, no obstante, alcanzó a responder con un gol de campo de 55 de Brandon McManus, que dejó los cartones 20-10 para los locales al medio tiempo.



Para el tercer cuarto, la defensiva de Broncos por fin pudo controlar a Carr y compañía, en tanto su ofensiva volvió a caer en errores e imprecisiones que facilitaban el trabajo de la defensa de Raiders, con lo que el episodio terminó en blanco.



Denver concretó una serie ofensiva que comenzó en el tercer cuarto, con un gol de campo de 44 yd de McManus en la primera jugada del último episodio, al que Oakland respondió en la siguiente ofensiva con el tercero de Janikowski, de 35, que dejaron el tanteador 23-13.



El ataque de Broncos era su propio peor enemigo y justo cuando parecía que empezaba a mover las cadenas, terminó por entregar el balón cuando Siemian lo soltó en su propia yarda 39, de donde Carr batalló pero al final consiguieron un touchdown con carrera de una yarda de Murray, que ponía un 30-13 lapidario.



Los "equinos", no obstante, se negaron a simplemente bajar los brazos y le recortaron siete puntos a la desventaja con una espectacular escapada del corredor Kapri Bibbs, quien convirtió un pase corto de Siemian en touchdown de 69 yardas, que los acercaba 20-30, con 5:34 minutos en el reloj.



Pese a que todavía lo intentó, Broncos ya fue incapaz de siquiera acercarse a la zona de anotación, con lo cual se decretó el triunfo de Raiders, que ahora es líder solitario de la División Oeste de la Conferencia Americana.



Al final, Trevor Siemian, por la visita, completó 18 pases en 37 intentos, con ganancia de 283 yardas, dos touchdowns y uno interceptado, en tanto Derek Carr, para el local, acertó 20 de 31 y aportó 184 yd, sin anotación ni intercepciones.



Anotación por cuartos:



Total



Denver 00 10 00 10 -- 20



Oakland 06 14 00 10 -- 30