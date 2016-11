Reinan kenianos en Guadalajara

Rodgers Ondati y Ogla Jerono Kimaiyo fueron los ganadores de la prueba reina del atletismo tapatío

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2016).- No hubo rival para ellos. Los representantes de Kenia se convirtieron en los amos y señores de la trigésima segunda edición del Maratón Internacional de Guadalajara. Rodgers Ondati en la rama varonil y Ogla Jerono Kimaiyo en la femenil fueron los ganadores absolutos en el evento atlético más importante de la Perla Tapatía.

Con un tiempo de dos horas, 20 minutos y 43 segundos, Ondati Gesabwa dominó la ruta para convertirse en el primer atleta que cruzó la meta. El segundo lugar fue para el también keniano Joseph Nyokwoyo Amenya, quien se adueñó del segundo puesto con una marca oficial de dos horas, 21 minutos y 11 segundos. Julius Kipyego Keter logró el tercer puesto al detener el cronómetro en dos horas, 23 minutos y 45 segundos.

Los atletas africanos fueron los más rápidos de la ruta y apenas en el kilómetro 4.5 se adueñaron de la punta. Hasta ese momento, nueve corredores de Kenia y tres mexicanos se posicionaron en el pelotón que lideró la competencia.

Todo cambió a partir del kilómetro 14, cuando los mexicanos José Guadalupe de Jesús Puga y Juan Carlos Carera comenzaron a rezagarse, dejando el camino libre a un grupo de cuatro atletas extranjeros.



A partir del tramo numerado como kilómetro 20, los representantes nacionales cedieron aún más terreno a los africanos, quienes tomaron una ventaja inalcanzable a partir de los 30 kilómetros cuando comenzaron a definirse los lugares en el podio de ganadores.

Aunque en el inicio de la ruta compitió por los primeros lugares, el queretano José Guadalupe de Jesús Puga se quedó con las manos vacías al finalizar en el séptimo lugar de la competencia. Pese a esto, Puga fue el mejor atleta mexicano al lograr un tiempo de dos horas, 27 minutos y 42 segundos.

En lo que respecta a la rama femenil, Ogla Jerono Kimaiyo se convirtió en la reina del atletismo de fondo de Guadalajara al cruzar la meta cuando el reloj marcaba dos horas, 41 minutos y 51 segundos, dejando con el segundo lugar a la mexicana Karina Pérez Delgado con un registro oficial de dos horas, 45 minutos y 33 segundos.

La mexiquense Dulce María Rodríguez, se quedó con las ganas de convertirse en tricampeona del Maratón al situarse en el tercer puesto con un tiempo de dos horas, 45 minutos y 34 segundos. Desde el comienzo de la exigente prueba, Rodríguez y Kimaiyo se enfrascaron en una lucha constante por mantener el liderato de la competencia, aunque fue la keniana quien mejor ritmo mostró a partir del kilómetro 35 para adueñarse del primer lugar.

Cierres viales causan molestia

A pesar de los múltiples avisos de los organizadores, los cierres en algunas de las principales avenidas de Guadalajara por el Maratón Internacional causaron quejas por el tráfico y los desvíos.

Una de las arterias viales con mayor conflicto fue Lázaro Cárdenas, misma que sólo tuvo abiertos a la circulación sus carriles laterales.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Comude Guadalajara, los cierres viales ayer comenzaron a partir de las 5:00 horas para restablecerse en su totalidad a partir de las 14:30 horas.

Dulce María admite distracción

La mexicana Dulce María Rodríguez admitió que un error en los últimos 100 metros de la competencia la privó de ocupar el segundo puesto en el Maratón Internacional de Guadalajara. La atleta mexicana señaló que esto se debió a un mal entendido con los señaladores de ruta, situación que fue aprovechada por Karina Pérez. “Al final me señalaron que después de rodear la rotonda (Minerva) debería irme por el lado izquierdo y Karina no hizo eso, me di cuenta ya después de haberme inclinado hacia ese costado y ya no pude recuperar ritmo”.

TRIUNFO MEXICANO

Debut en los relevos

Una de las novedades que presentó el Maratón Internacional de Guadalajara fue la modalidad de relevos, misma que nunca había sido presentada en esta competencia. En el debut de esta categoría, fue el equipo del Ejército Mexicano, encabezado por el atleta olímpico Juan Luis Barrios, el que se quedó con el triunfo. Barrios compitió en esta modalidad acompañado de Eloy Sánchez Vidal, José Guadalupe Mireles y Alfredo Montañez.

En la rama femenil, el equipo ganador estuvo conformado por las atletas Karla Díaz, Faviola Pérez, Maritza Arenas y Sandra López. Cada uno de los competidores de la prueba de relevos completó un trayecto de 10.5 kilómetros.

LA VOZ DE LOS PARTICIPANTES

“Corrí en relevos, pero la parte que me tocó no la considero tan difícil, estuvo muy buena, tenía muy buena altimetría en su mayoría”.

Judith Noyola

“La parte más pesada de la competencia fue antes de llegar a mi último relevo, había una subida bastante complicada”.

Miguel Ángel Martínez

“Cruzar la meta se siente bien, es agradable saber que ya terminaste y que el esfuerzo valió la pena”.

Abraham Rodríguez

