Santos gana ante Chiapas

Los Laguneros se despiden de su afición con un triunfo de 2-0 sobre Jaguares

TORREÓN, COAHUILA (06/NOV/2016).- Santos Laguna se despidió de su afición con un triunfo 2-0 sobre Jaguares de Chiapas, en duelo que cerró la fecha 16 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX de futbol, disputado en el estadio TSM del conjunto de la Comarca.



Los goles con los que se despidió el elenco local de su gente fueron de Walter Sandoval en el minuto 46, y de Ulises Dávila en el 51, que le significaron tres unidades en sus aspiraciones de salir de zona de descenso.



Ya sin pelear nada en la liga, salvo dejar los últimos lugares de la tabla, Santos llegó a 13 puntos pero sigue en el lugar 16, en tanto en la de cocientes su lugar es el 15 con 1.2500; el rival chiapaneco, por su parte, sigue en el fondo con seis y un porcentaje de 1.1309.



El cotejo enfrentó a dos de los peores equipos de la competencia y, como era de esperarse, resultó muy flojo, sin que ninguno de los dos quisiera exponerse de más a un gol en contra para luego no poder emparejar, por la fuerte marca.



Santos buscó ir al frente pero con más empuje que futbol, además de intentar en centros al área en busca de un remate de sus delanteros, en tiros de esquina y táctica fija, para ver si su defensa goleador, el argentino Carlos Izquierdoz, conectaba alguna.



Chiapas estuvo al mismo nivel de su rival y también creó algunas opciones ante el marco del argentino Agustín Marchesín, cuya defensiva se aplicó muy bien y despejó esos intentos del rival, que apretó muy poco. Se fueron al descanso con el 0-0.



La segunda parte pintaba más movida y con muchas acciones cuando, en el minuto 46, el once local tomó la ventaja 1-0 con el tanto de Walter Sandoval, quien dentro del área visitante sacó disparo que nadie pudo atajar y venció a Óscar Jiménez.



La ventaja le vino bien a los dirigidos por José Manuel de la Torre, quienes, en una segunda llegada, pusieron las cosas 2-0 con el tanto de Ulises Dávila en el minuto 51, sin que la zaga chiapaneca pudiera hacer algo por evitar la anotación.



Jaguares, por su parte, se sintió herido y tiró zarpazos para ver si podía acercarse en el marcador, pero las fallas de sus delanteros se lo impidieron, ya que dejó ir un par de ocasiones que bien pudieron darle la igualada.



El silbante Miguel Ángel Chacón tuvo una tarde tranquila y no fue necesario que sacara muchas tarjetas, por lo que solo amonestó a los jugadores de Jaguares Juan Patiño, Diego de la Torre y el brasileño Bruno Batista.



Alineaciones:



Santos Laguna.- Agustín Marchesín, José Abella, Néstor Araujo, Carlos Izquierdoz, Gerardo Arteaga, Jesús Molina, Walter Sandoval, Ulises Dávila, Djaniny Tavares (Freddy Hinestroza, 85), Ulises Rivas (Diego de Buen, 64) y Jonathan Rodríguez (Martín Bravo, 90). DT José Manuel de la Torre.



Chiapas.- Óscar Jiménez, Brayan Angulo, Bruno Pires, Félix Araujo, Juan Patiño, Julio Nava, Luis Mendoza (José Ayoví, 58), Diego de la Torre (Hibert Ruiz, 68), Dieter Villalpando (Jesús Escoboza, 72), Jonathan Fabbro y Vanderley Dias. DT Sergio Bueno.