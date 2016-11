Reinoso se dice avergonzado por goleada ante Monterrey

El técnico de Veracruz analiza el desempeño de su equipo y afirma que tendrán que hacer contrataciones para el siguiente torneo

MONTERREY, NUEVO LEÓN (05/NOV/2016).- El técnico de Tiburones Rojos de Veracruz, el chileno Carlos Reinoso, se dijo avergonzado por la goleada que recibieron por parte de Rayados de Monterrey, pero dijo que ello es el reflejo de la conformación que hicieron del equipo.

"No tuvimos capacidad de reacción, entraron dos chicos, Daniel Villalba y Édgar Andrade para ir a buscar y no nos acomodamos, luego meto a Juan Pérez, pero fue peor ir a atacar", explicó.

El timonel consideró justa la goleada que recibieron de 0-4, aseguró que para el siguiente torneo podrán mejorar su desempeño y negó sentir presión por estar en la lucha por evitar el descenso en el futbol mexicano.

"Ustedes me conocen, para mí la presión es mi aliada, no siento presión, siento vergüenza y tristeza por don Fidel Kuri (presidente del equipo)", aseguró.

El timonel consideró que debe hacer algunas contrataciones para el siguiente certamen del futbol mexicano, para que el equipo tenga un mejor rendimiento dentro del terreno de juego.

"De la conformación de este equipo nacen los resultados, en este equipo tenemos ocho contenciones, no tenemos laterales. Lo digo porque estoy avergonzado y adolorido, pero no me gustan las excusas y por eso somos el último de la tabla y en porcentajes, hay que revertirlo cambiando muchas caras", añadió.