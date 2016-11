Saldo blanco en la visita del América

Los aficionados se comportaron a la altura de un espectáculo de primer nivel

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2016).- Pintaba para ser un encuentro de alto riesgo, cada que las Águilas del América visitan la Perla Tapatía, ya sea para enfrentar a Chivas o al Atlas, las fuerzas de seguridad se emplean a fondo para resguardar a los aficionados que asistan al espectáculo y en esta ocasión no fue la excepción. Sin embargo, a pesar de que el Estadio Jalisco no se llenó, hubo buena entrada de más de 40 mil aficionados, el saldo fue blanco, no hubo ningún problema.

Desde antes de que comenzara el encuentro, elementos de la Policía de Guadalajara veían que no habría problema alguno, la afluencia de afición era poca y decidieron llegar a degustar lonches y tacos a las afueras del inmueble.

Durante los 90 minutos, los aficionados se comportaron a la altura de un espectáculo de primer nivel, los grupos de animación se dedicaron precisamente a eso, a apoyar a sus equipos y no causaron problemas para los demás aficionados y las Policía no tuvo que intervenir.

Pero al final del encuentro, salvo algunos conatos de bronca, ninguno pasó a mayores y los fanáticos, tanto de Atlas, como de las Águilas del América, se fueron en paz, luego del empate que se registró en el Estadio Jalisco, nada para nadie.

EL DATO

Fueron dos mil 100 elementos de seguridad los que resguardaron al Estadio Jalisco y sus alrededores entre agentes de Protección Civil, Seguridad Privada, Vialidad, Servicios Médicos y Seguridad Privada.

EL INFORMADOR / Javier Robles