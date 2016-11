El 'Profe' se va triste tras fracaso

El técnico reconoce que le duele la derrota por los jugadores que mostraron actitud

GUADALAJARA, JALISCO (05/NOV/2016).- Una vez que se consumó el fracaso del Atlas de no calificar a la Liguilla y quedarse a la orilla en este Apertura 2016, el director técnico José Guadalupe Cruz aceptó que se va triste, pero más que nada por sus jugadores, que mostraron actitud en todo momento, pero que no les alcanzó para ingresar a la Fiesta Grande, a pesar de no perder un solo encuentro en el Estadio Jalisco.

"No te puedes poner feliz cuando te eliminan, a veces pasa por golpes de suerte, quizá no lo merecíamos, no jugamos con idea muy clara, pero hacerlo como lo hizo este equipo en el campeonato, claro que duele", dijo el timonel rojinegro, José Guadalupe Cruz.

La noche de este sábado, Atlas volvió a perder una ventaja que tenía en el marcador, tenía en la lona al América y en los minutos finales se vio alcanzado y por momentos superado en el terreno de juego, algo que no pudo corregir el "Profe" a lo largo de 16 encuentros.

"Nos pasó lo mismo que con Pachuca, un equipo intenso y con muchas ganas, teníamos una posesión que no lastima, nos faltó definir el partido, contra estos rivales no se les puede dar una segunda oportunidad, es claro que tienen jugadores de mucha calidad, el rival en el segundo tiempo nos impide tener oportunidades, no quisimos salir a resguardar el resultado, sino aumentarlo", siguió el técnico atlista.

Explicó que una de las principales causas por las cuales no se logró el objetivo de calificar a la Liguilla, fue la falta de contundencia, ya que sus delanteros, específicamente los extranjeros, no encontraron el marco rival en todo el campeonato.

"Faltó contundencia, esa es la realidad, hoy desde el primer tiempo debimos haber definido, pero quedamos al margen por todo lo que nos faltó en el campeonato", afirmó.



NO ES LA MEJOR VERSIÓN CREMA

En su comparecencia, el director técnico de las Águilas del América, Ricardo Antonio La Volpe aceptó que no es la mejor versión de su equipo, por lo que ya con el boleto a la Liguilla por el título del Apertura 2016, deberán trabajar en mejorar esta situación.

"No ha sido la mejor versión, nosotros veníamos por un logro, cuando asumí teníamos 15 puntos, faltaban siete fechas, tenía que sumar, entrar a la Liguilla como fuera, como veníamos al Jalisco sería complicado, la cancha no juega, hubo errores en el primer tiempo, errores garrafales, pero venimos sumando, no he perdido en los 90 minutos, ahí seguimos, a dónde llegaremos, no sabemos, falta una fecha, hay que pensar en Pachuca y luego vendrá la Liguilla", dijo el "Bigotón" luego de consumar el empate ante Atlas la noche de este sábado.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES