Monterrey golea a Veracruz

Los Rayados aprovecharon la debilidad de los Tiburones y los golean 4-0

MONTERREY, NUEVO LEÓN (05/NOV/2016).- Rayados de Monterrey aprovechó la debilidad de Tiburones Rojos de Veracruz para propinarle una goleada de 4-0 en la décima sexta fecha, con lo cual mantuvo la posibilidad de entrar a la liguilla por el título del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX de futbol.



Los goles del encuentro fueron conseguidos por Carlos Sánchez a los 41 minutos, Celso Ortiz (52), Edwin Cardona (74) y Rogelio Funes Mori (78). Con este resultado, el conjunto regiomontano llegó a 22 unidades y Tiburones Rojos se quedó en nueve.



Los visitantes se pararon bien en el terreno de juego desde el inicio del cotejo y complicar el accionar de los locales, que lucharon por ponerse al frente en el marcador, pero sin generar opciones de real peligro.



Yimmi Chará, Carlos Sánchez y Dorlan Pabón lograron inquietar al guardameta Pedro Gallese, pero no tuvo que emplearse a fondo para evitar la caída de su marco.



Tiburones Rojos careció de poder ofensivo y simplemente no generaba una sola llegada ante la cabaña de los anfitriones, defendida por Jonathan Orozco.



Una y otra vez, los de casa buscaron arribos por los costados, erraban en el último toque, pero a los 41 minutos aprovecharon una falla de la defensiva de Tiburones Rojos para que Carlos Sánchez pusiera el 1-0 y así se fueron al descanso.



En la parte complementaria, Pabón puso en aprietos al cuadro veracruzano con un tiro desde fuera del área que se estrelló en el poste, la pelota quedó en el área y Celso Ortiz recibió pase retrasado en los linderos, desde donde disparó para lograr a los 52 minutos el 2-0 en el marcador.



Monterrey fue incisivo, empujó hacia el frente ante un débil Veracruz que no podía contener el ataque, pero se salvaron en más de una ocasión de otra anotación.



La superioridad de los anfitriones fue clara y Ewin Cardona puso el 3-0 a los 74 minutos con un tiro desde fuera del área, que fue imposible de contener por el portero rival.



Rogelio Funes Mori se encargó de poner el 4-0 definitivo en la pizarra a los 78, cuando Pabón le mandó pase filtrado que aprovechó para mandar la pelota a las redes ante la salida de Pedro Gallese.



El árbitro del encuentro fue Erick Yair Miranda, quien amonestó a Carlos Sánchez y Edwin Cardona, por Monterrey, y a Juan Albín y Juan Pérez, por Veracruz.



Alineaciones:



Monterrey.- Jonathan Orozco, Iván Piris, César Montes, José María Basanta, Walter Ayoví, Walter Gargano, Carlos Sánchez (Luis Pérez, 83), Celso Ortiz, Yimmi Chará (Edwin Cardona 71), Dorlan Pabón (Missael Domínguez, 80) y Rogelio Funes Mori. DT Antonio Mohamed (ARG).



Veracruz.- Pedro Gallese, Luis Sánchez (Édgar Andrade, 46), Rodrigo Noya, Horacio Cervantes, Óscar Vera, Gabriel Peñalba, Alejandro Acosta (Daniel Villalba, 46), Hugo Cid, Adrián Luna (Juan Pérez, 55), Juan Albín y Julio Furch. DT Carlos Reinoso (CHI).