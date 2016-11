Un 'frágil' United se desploma

Bajo el mando de José Mourinho, los Red Devils no logran levantar

LONDRES, REINO UNIDO (05/NOV/2016).- Manchester United confiaba que José Mourinho arreglase rápido los problemas del equipo. Para eso contrató a un técnico famoso por conseguir resultados inmediatos, tras el desastre de las eras de David Moyes y Louis van Gaal.

Por ahora, los buenos resultados no han llegado.

Peor aún, todo apunta a que el gigante del futbol inglés ha empeorado, e incluso Mourinho catalogó a su plantel como “frágil”.

Con cinco derrotas en sus 16 primeros partidos, Mourinho ha tenido un peor inicio que los dos sucesores inmediatos de Alex Ferguson, que jamás estuvieron cerca de ganar la Premier o la Champions League.

Bajo la tutela de Mourinho, United ni siquiera ha podido levantar cabeza en la Europa League, el torneo de segunda línea de la UEFA. Un revés 2-1 el jueves ante Fenerbahce dejó a United en tercer lugar en su grupo, con apenas seis puntos de 12 posibles.

Aunque Mourinho ha despreciado esa competencia, el técnico portugués tampoco espera que su equipo regale partidos. Después de todo, está en juego el orgullo de la institución que ha ganado 20 títulos del futbol inglés, más que cualquier otro club.

“Nuestro problema comenzó por una cuestión de actitud”, dijo Mourinho, criticando a su equipo por tratar el partido como si fuese un amistoso.

Lo único positivo en Turquía fue que Wayne Rooney frenó una sequía de casi tres meses sin gol, pero tampoco hay indicios de que el capitán de 31 años vaya a ser igual de efectivo mañana contra Swansea por la Premier.

Los únicos goles de Rooney esta temporada fueron ante Fenerbahce, el quinto equipo de la Liga turca, y Bournemouth.

Rooney simboliza los problemas de United, pero no es el principal culpable. Un plantel que no ganó un solo partido en la Premier en octubre tiene problemas mayores, como quedó evidenciado en los tres empates y el revés 4-0 ante Chelsea el mes pasado.

United marcó apenas un gol en esos cuatro partidos, y ni siquiera pudo anotar la semana pasada al recién ascendido Burnley, para caer al octavo puesto en la Liga.

“A veces los equipos no anotan porque es su filosofía, porque el equipo no es lo suficientemente agresivo y no arriesga”, dijo Mourinho.

Zlatan Ibrahimovic anotó cuatro goles en sus cuatro primeros partidos tras ser fichado en julio, pero desde entonces el ariete de 35 años marcó sólo una vez en 11.

“Le falta confianza a algunos jugadores de nuestro ataque”, analizó Mourinho. “No están finos y no aprovechan las oportunidades que tienen”.

La enfermería también está repleta.

A la lista de lesionados en la que figuraban los centrales Eric Bailly y Chris Smalling se sumó el jueves Paul Pogba, que salió del encuentro con una lesión de muslo.

Tampoco es que Pogba se haya desempeñado hasta ahora como el jugador más caro del mundo, tras ser comprado en agosto a la Juventus por 117 millones de dólares.

Otro de los fichajes de Mourinho, Henrikh Mkhitaryan, tampoco ha cuajado luego de anotar 23 goles y ser elegido como el mejor jugador de la Bundesliga la temporada pasada con Borussia Dortmund.

“Tiene que hacer más, es así de sencillo”, dijo Mourinho. “Tenemos grandes expectativas en el club. Tenemos a muchos jugadores en esa posición, y tiene que jugar mejor que (Juan) Mata, tiene que jugar mejor que (Jesse) Lingard, tiene que jugar mejor que (Anthony) Martial”.