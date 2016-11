Tigres le quita invicto a Xolos en 'la perrera'

Una victoria de Pachuca el sábado bajaría de la cima aTijuana

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (04/NOV/2016).- Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) amarró su pase a la liguilla al vencer y quitarle el invicto en casa a Xolos de Tijuana en partido que abrió la fecha 16 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX disputado en el estadio Caliente de esta ciudad fronteriza.

La anotación de la victoria regia fue obra del argentino Lucas Zelarayán en el minuto 14, suficiente para darle el triunfo a su escuadra y el boleto a la fiesta grande y propinarle su primer derrota a Xolos en su estadio.

El triunfo le permite a Tigres llegar a 30 unidades en la tercera posición de la clasificación general, mientras que el cuadro canino se quedó con 33 y podría perder la cima general si el Pachuca vence a Cruz Azul este sábado.

La escuadra local intentaba en este encuentro mantener el invicto en casa y de paso sacar el resultado que lo afianzara en la primera posición de la clasificación general, pero el visitante le complicó las cosas al irse al frente en el marcador.

Los dirigidos por Miguel Herrera buscaron abrir el marcador con disparos de larga distancia que el arquero argentino Nahuel Guzmán contuvo con buenas atajadas a disparos del colombiano Dayro Moreno y de Avilés Hurtado.



Tigres a su vez comenzó a hacer el futbol que había mostrado en la mitad del torneo y que perdió por unos lapsos en esta recta final de la competencia para dar un primer golpe certero y abrir el marcador.



El argentino Zelarayán puso el 1-0 a favor de Tigres en una jugada que inició por derecha Damián Álvarez, quien sacó centro retrasado a la llegada del pampero para vencer a Federico Vilar en el minuto 14.



Tijuana estuvo encima la mayor parte del tiempo, pero siempre se topó con una bien plantada zaga visitante que con el arquero Guzmán se emplearon a fondo para impedir la igualada.



Una y otra vez el once fronterizo tocó la puerta felina, pero no pudo encontrar la llave para abrir el cerrojo amarillo que defendió con todo en espera de llevar la contra para finiquitar el encuentro, pero no logró incrementar la ventaja.



El silbante César Arturo Ramos tuvo un trabajo regular. Por Xolos amonestó a Víctor Aguilera y al argentino Gabriel Hauche, mientras que por Tigres a Jorge Torres, Jesús Dueñas, Damián Álvarez y Alberto Acosta.



Alineaciones:



Tijuana.- Federico Vilar, Michael Orozco (Vitor Gomes, 85), Víctor Aguilera, Juan Carlos Núñez (Víctor Malcorra, 89), Guido Rodríguez, Juan Carlos Valenzuela, Gabriel Hauche, Kevin Rodríguez (Henry Martín, 67), Dayro Moreno, Avilés Hurtado y Milton Caraglio. DT. Miguel Herrera.



Tigres.- Nahuel Guzmán, Hugo Ayala, Anselmo Vendrechovski, Jesús Dueñas, Jorge Torres Nilo, Luis Quiñones (Jürgen Damm, 46), Damián Álvarez (Alberto Acosta, 84), Lucas Zelarayán, Guido Pizarro, André-Pierre Gignac e Ismael Sosa (Manuel Viniegra, 67). DT. Ricardo Ferretti.