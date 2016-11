Granada y Ochoa quieren sumar ante La Coruña

El cuadro donde milita el mexicano espera ganar como locales en La Liga

GRANADA, ESPAÑA (04/NOV/2016).- Granada, equipo del portero mexicano Guillermo Ochoa, intentará llevarse tres puntos en condición de local cuando reciba la visita de Deportivo la Coruña en el estadio Nuevo los Cármenes, en duelo de fecha 11 de La Liga.



El inicio de temporada no ha sido bueno para los dirigidos por el técnico Lucas Alcaraz. Hasta la jornada 10 sólo suman 3 unidades y se colocan en la última posición de la tabla, sin embargo, el estratega granadense no pierde la fe en su equipo.



"La trayectoria inicial no ha sido buena y tenemos que remontar, pero lo importante es que las cosas que trabajemos se plasmen en los partidos y, a partir de ahí, vengan los resultados", mencionó el timonel en conferencia de prensa.



En lo que va de la temporada, la portería de Ochoa ha sido vencida en 24 ocasiones, lo cual lo coloca como el guardavalla más goleado de la competición.



El Dépor marcha décimo séptimo en la tabla con nueve unidades, por lo que estos son el tipo de partidos que la escuadra del ex jugador de América debe ganar para mantener latentes sus posibilidades de mantener la categoría y salir de la zona de descenso.



El partido entre nazaríes y blanquiazules abrirá la jornada sabatina del futbol español en punto de las 06:00 horas, tiempo del centro de México.