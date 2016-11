Rommel Pacheco trabaja rumbo a Tokio 2020

El clavadista mexicano dice que debe pulir su labor para consolidarse en el trampolín

CIUDAD DE MÉXICO (04/NOV/2016).- El clavadista Rommel Pacheco comentó que para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 deberá pulir su labor en los saltos sincronizados a lado de Jahir Ocampo y comenzar a trabajar al 100 por ciento a partir de enero.



Añadió que a pesar de no tener competencias en estos últimos meses, se dedica a la parte de gimnasio y desde luego a ver la lista de clavados para comenzar otro ciclo olímpico, en el cual desea consolidarse.



Pacheco destacó que el objetivo es completar otro ciclo olímpico y deberá hacerlo con buenos resultados en los diversos eventos programados en 2017, como los Campeonatos Mundiales de Natación.



"Para el próximo año estará el Mundial, que abre la asistencia de la temporada para todos los clavadistas e iremos en busca del primer podio, además de las etapas del Grand Prix y luego para 2018 arrancar el ciclo olímpico con los Centroamericanos", afirmó.



Los Campeonatos Mundiales de Natación se realizarán del 15 al 30 de julio de 2017 en Budapest, Hungría. Los Centroamericanos serán en Barranquilla, Colombia, del 20 de julio al 5 de agosto.



"Voy a mi nivel, poco a poco y como me vaya sintiendo y si sigo ganando iré en busca de los primeros sitios. Lo único que puedo asegurar que lo más me gusta son los clavados", abundó.



De su trabajo a lado de Jahir Ocampo, el competidor yucateco apuntó que seguirá otro ciclo más debido a buen entendimiento en los saltos, "seguiré con Jahir, no entrenamos juntos porque estamos de vacaciones, pero pronto lo haremos con la misma preparación".