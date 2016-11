Lesión de Zaldívar era severa, dice médico

El otorrinolaringólogo señala que la nariz del jugador era ''como un rompecabezas'' debido a las fracturas

GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2016).- El otorrinolaringólogo Carlos Marín, quien operó este día a Ángel Zaldívar, señaló que el jugador tenía una lesión severa en su nariz, la cual presentó muchos fragmentos que fueron regresamos a su lugar.



"Para poner un ejemplo, es como un rompecabezas, no se rompió el marco, fue trabajo nada más de acomodar las partes internas en su lugar y deberá estar en reposo todo el tiempo".



El médico precisó que no debe hacer nada hasta nuevo aviso, así que no puede dar un pronóstico de su regreso a las canchas y lo revisará de manera constante.



Al jugador se le colocó una férula interna y externa para proteger la operación. La cirugía inició a las 09:00 horas y terminó pasadas las 11:00 horas de este día.

