Maradona busca la FIFA para representar a Argentina

El ex futbolista quiere reordenar el caótico futbol de el país sudamericano

BUENOS AIRES, ARGENTINA (04/NOV/2016).- Diego Maradona dijo que quiere ser representante de Argentina en la FIFA para reordenar el caótico futbol argentino y "echar a todos los corruptos".

El ex futbolista destacó que ese tema lo hablará en una reunión que mantendrá con el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

"Cuando hable con Infantino voy a cortar cabezas. Y a cortar cabezas de verdad... Y nunca van a poder decir que soy un mala leche (que actúa de mala fe)", destacó Maradona desde Dubai al diario Clarín del viernes, después de haber cumplido 56 años.

El que fuera capitán y figura del Mundial que ganó Argentina en México 1986 destacó que su aspiración no es ser futuro presidente de la AFA, sino representante argentino en la FIFA.

"Y eso lo voy a hablar con Infantino, pero en la AFA voy a poner gente que sepa de fútbol, que no traicione y que quiera que la gente vuelva a las canchas. Y que vuelvan las inferiores para tener recambio. Porque el recambio de hoy en la selección no es el recambio que teníamos nosotros. Eso me preocupa", señaló.

A Maradona, también le "preocupa" la elección del presidente de la AFA cuya fecha límite para esos comicios será a mediados de 2017. La AFA está bajo control de un comité de FIFA.

"Vos ponés a uno (presidente de AFA) y se te da vuelta porque hay muchos corruptos y a los corruptos los vamos a echar a todos", destacó el técnico de Argentina en Sudáfrica 2010. "Queremos una AFA transparente, que ayude a los clubes".

Maradona, quien está enfrentado con el comité normalizador de FIFA en AFA y que preside Armando Pérez, dijo en junio pasado que sería uno de los veedores de ese comité, algo que finalmente no ocurrió.

El desgobierno en AFA continúa y Maradona dijo que "era cantado que iba a ocurrir esto. La gente que puso (el presidente de la nación Mauricio) Macri, y que le dio todo el poder a Pérez, no sabe absolutamente nada porque los temas son mucho más profundos".