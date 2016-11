Atlas es más de lo que esperaba: 'Profe' Cruz

El estratega de los Zorros disfruta la convivencia con los aficionados y reconoce en la Fiel un gran apoyo para su equipo

GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2016).- Llegó al Atlas bajo una expectativa muy reducida por parte de la opinión pública y, sobre todo, de los aficionados. Sus números no lo avalaban debido a un reciente descenso con Dorados, sin embargo, con base en trabajo, José Guadalupe Cruz, mejor conocido como “Profe”, ha dejado un buen sabor de boca en el timón rojinegro.

Siempre tiene una sonrisa, una palabra de aliento, un comentario cómico que arranca risas a los presentes; siempre tiene tiempo para atender a los seguidores, la Fiel afición rojinegra, que le solicita una firma, una foto, juega con ellos, da pequeños pases con el balón.

“Es motivo de alegría, una gran motivación realmente que vengan los aficionados a convivir con el equipo y en lo personal no nos cuesta nada, no nos quita nada convivir un rato con ellos, tomarnos una foto, firmarles una playera, al final nos debemos a la gente, esa es la realidad. Hay que decirles muchas gracias, me han entregado su cariño, me han recibido muy bien, me he sentido muy bien, muy a gusto, eso es invaluable, no hay manera de pagarlo”, dijo de entrada José Guadalupe Cruz, al convivir con aficionados en el cubil.

Señaló que la institución es mucho más de lo que esperaba, su afición es la mejor de México y que hoy en día, su equipo no puede ser considerado como un candidato al título, sin embargo dijo que su equipo buscará a toda costa la Liguilla.



—¿Atlas era lo que esperaba?

—Sinceramente es más de lo que esperaba. Ya había habido un contacto antes, yo estaba próximo a operarme un tobillo y ese fue motivo por el cual no se pudo concretar nada, pero lo ves a la distancia, la organización, el equipo, es histórico que tiene 100 años y hasta que estás dentro lo valoras. La infraestructura es buena, estoy sumamente encantado y sorprendido porque creo que aquí se pueden hacer cosas importantes.

—¿Cómo cambió la mentalidad de los jugadores?

—Con trabajo, compromiso de los jugadores, que tenemos un grupo muy profesional, comprometido, consciente de que los últimos torneos no han sido favorables, buenos, pero que éste es el momento de revertir esta situación. Una institución tan grande, con 100 años y un sólo título, sí necesita un campeonato más, estamos trabajando para ello, pero vamos por buen camino, hemos modificado muchas cosas y en ocasiones los proyectos tardan en cuajar.



—¿Qué tanto se disfruta estar en Atlas, por el entorno, la afición?

—Se disfruta un montón, la realidad es que estar en una ciudad en donde como tal es muy bonita, después saber que hay dos equipos contendientes y otro más en Liga de Ascenso, vivir eso es distinto, hay pasión, se mueve el ambiente de la ciudad, se disfruta todo, el amor por los colores, hasta hay bullying y memes en redes sociales y las cosas esas que le dan sabor extra al futbol. Yo estoy a gusto y eso no hace más que aumentar el compromiso que tenemos aquí en Atlas.



—¿Qué le falta al Atlas para ser campeón?

—Hoy, a diferencia de torneos anteriores, tenemos una nómina más reducida, un plantel que no dice mucho quizás en nombres, pero sí en hombres. Siento que para salir campeón hay que alinear un montón de cosas además de trabajo, coordinar energía con afición, directivos, jugadores, cuerpo técnico y hacer una sinergia de tal forma que todo influya de manera positiva.

Sus objetivos

“Sí he alcanzado algunos que me he propuesto, no estoy satisfecho, tengo más objetivos por alcanzar y uno de ellos es salir campeón con Atlas. Ya he sentido las mieles de ser campeón dos veces con Atlante, con Puebla y sé que es algo indescriptible, no se compara con nada, pero es historia, es pasado. Yo necesito retroalimentar con un nuevo campeonato y con Atlas veo un buen escenario, creo que estoy en buen camino”.

Momentos amargos

“Un 7-0 estando yo con Atlante en 2004, que nos metió Chivas. Ese fue un trago muy amargo, son lecciones que uno no quisiera tener en la vida; pero el descenso con Dorados, debo reconocer que hay muchas salvedades, ese equipo tenía cero en todos los casilleros, no tenía goles anotados, cero puntos, entonces con el trabajo y el compromiso, lo intentamos hasta el final, pero no fue posible. De esta experiencia se aprende y se reacciona”.

Fuerzas Básicas

“Yo creo que al entrar un nuevo propietario en Atlas, Grupo Salinas, las expectativas se hicieron muy altas, se hicieron apuestas e inversiones muy fuertes, se invirtió mucho dinero y los resultados fueron muy malos y la gente se desilusiona, el directivo checa sus números, y no hay nada congruente. A mi llegada, un objetivo era reducir la nómina y dar impulso a las Fuerzas Básicas, que se habían dejado de lado. Hoy vamos a retomar esa esencia”.



El cierre del torneo

“Lo que siempre les hemos dicho, no podemos caer en la demagogia de prometer y ofrecer, queremos ir partido a partido, vamos a jugar finales, vamos a pelear como si la vida se nos fuera en ello, el equipo es intenso, agresivo, juega con otro tipo de dinámica, con jóvenes, al final así se logran afianzar los proyectos. Para la gente, que se queden seguros, este Atlas peleará con uñas y dientes para meterse a una Liguilla”.